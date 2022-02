Estudiar programación es algo más que sacar una buena nota

Si hay alguna profesión que esté de moda es el desarrollo web- Mientras que otras carreras tienen vacantes esporádicas y ofrecen pocas oportunidades reales de crecimiento, hay una demanda enorme por más expertos en desarrollo de software. El problema está cuando ya tiene una carrera, un trabajo, unas responsabilidades y también el interés en aprender algo nuevo: ¿Es posible estudiar programación mientras que se está trabajando?

En ENTER.CO hablamos con Sebastián Gonzales, un caleño de 30 años que trabaja como profesional administrativo/operativo en el área de mantenimiento de equipos biomedicos y hace poco menos de un año decidió ingresar al programa de Holberton School. Una de las cosas que más nos llamó la atención de su historia es el hecho de que, incluso con un trabajo a tiempo completo y la carga que supone las sesiones y proyectos de Holberton, Sebastían ha logrado mantener un promedio de 138.

Pero, a pesar de esto, Sebastían asegura que lo más importante de su proceso en Holberton es que en al momento de estudiar programación, contrario a lo que ocurre en la academia tradicional, las notas son lo de menos. En vez de esto, está en que la principal lección es el ‘aprender a aprender’ (una habilidad que repiten sin descansar los reclutadores de las compañías más grandes de tecnología). “Cuando yo terminé con el programa, más que unos conocimientos específicos, creo que lo que me llevó es la capacidad de seguir aprendiendo por mi cuenta. De buscar o utilizar las herramientas que descubrí”.

Como la mayoría de personas que deciden dar el salto a aprender programación, Sebastían no teme reconocer que lo que inicialmente lo motivó a estudiar fue la anécdota de la familiar de una compañera de trabajo que había pasado por el programa y ahora tenía un trabajo con un salario bastante atractivo. “Mis otros compañeros me decían que por qué no me había dedicado a la programación… y yo dije intentemos”.

Aunque Sebastián es un auto didacta, reconoce que la ventaja de programas como el que ofrece Holberton está en la capacidad de aprender muchos temas a los cuales no habría tenido acceso sin contar con mentores o profesionales que al menos le indicaran el camino. “Realmente yo no tengo tiempo… durante el primer mes el esfuerzo fue seguir probando. Pero después de los 30 primeros días me di cuenta de todo lo nuevo que había conocido y aprendido, lo que ayudó a motivarme”.

Sebastían como muchas personas se sorprendió con la metodología utilizada en el programa. Por ejemplo, la idea de tener todos los días proyectos a resolver, así como la exigencia en términos de aprender constantemente. Pero, al mismo tiempo, le sorprendió como esta manera de trabajar lo ayudó a desarrollar habilidades que son fundamentales para el trabajo en una compañía. Por ejemplo, destaca cómo es vital el trabajo con los peers (que son las otras personas con las que comparte en el programa). “Nadie sabe todo, pero es fácil preguntar a otras personas y de esa manera resolver las dudas. Si yo no lo sé, le puedo preguntar a un compañero, a uno de los ingenieros, buscar en los recursos que ya otros han dejado”.

Para él quizás lo más importante está en la actitud. El tiempo no es su aliado en el programa, pero Sebastían asegura que la capacidad de retarse es la cualidad más importante al momento de asumir un reto como fue el estudiar con Holberton y mantener su trabajo. No ingresar para salir con un diploma o algún certificado. Sino para sacar todo lo posible de la experiencia.

“Uno aquí no está para sacar una buena nota. Esta aquí para aprender”, asegura Sebastían cuando habla de su experiencia. Es una lección interesante, que demuestra que ni la falta de tiempo, ni el haber estudiado algo diferente son excusas al momento de dar el salto y asumir el reto del desarrollo de software.

