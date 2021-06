¿Por qué Python no es popular en apps y navegadores?

Python es uno de los lenguajes más usados por los desarrolladores, pero hay un lugar donde no es popular y es en la creación de aplicaciones y navegadores web. Guido van Rossum, el creador de Python, hace poco salió de su retiro para trabajar con Microsoft y mejorar el rendimiento de este lenguaje de programación; en una entrevista explicó ¿Por qué este no se usa, y posiblemente no se usará, en aplicaciones y navegadores?

De acuerdo con Van Rossum, Python simplemente utiliza demasiada memoria y energía del hardware, por lo que él no le ve futuro en la creación de sitios web, además de los servicios Back End y su uso en WebAssemby, explicó el portal ZDNet. «Las personas que han logrado usar CPython en una tableta Android o iOS han encontrado que necesita demasiados recursos», resaltó el programador.

Además, agregó: «Comparado con los sistemas operativos móviles, Python es grande y lento. Necesita mucha batería por lo que sí estas creando un código con este lenguaje en una tableta, te quedarás sin carga muy pronto». Sin embargo, resaltó la importancia de este en Back End, Van Rossum aseguró haber trabajado en proyectos de Google con este y dijo que el sistema de DropBox corre enteramente en Python

Ante estas afirmaciones, dijo que no se oponía a que los lenguajes de programación tuvieran objetivos específicos. «Nadie le está pidiendo a Rust que corra en navegadores, cuando sabemos que no puede hacerlo. Python debería enfocarse en las áreas en que es bueno y eso es en desarrollo Back End de sitios web y procesamiento de datos científicos».

Finalmente, el medio estadounidense le preguntó sobre Julia, un lenguaje de programación muy similar a Python. El programador aseguró que ve los parecidos, pero el primero seguirá siendo de nicho mientras no logré ampliar su biblioteca. Además, bromeó con «No recomendaría tratar de escribir un código y Julia y Python en el mismo día.

