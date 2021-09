Aprender a programar: ¿Cómo ser mejor estudiante?

Ser programador está de moda y lo seguirá estando, especialmente teniendo en cuenta la brecha de talento digital que existe actualmente (30.000 profesionales) busca cubrir los más de 200.000 profesionales que necesitaremos para el 20250. Pero, estudiar para aprender a programar y ser un desarrollador no es una tarea sencilla porque se requiere adquirir habilidades específicas y habilidades blandas.

Por eso quisimos crear una guía que te ayude a ser mejor estudiante, porque no todo está en las calificaciones, está en salir con los conocimientos correctos para poder desarrollar una vida profesional exitosa.

Enfócate en los proyectos para programar y no en aprender de memoria los términos

Puede que los profesores de antes pensaran que una de las maneras más adecuadas de enseñar era hacerte repetir y repetir la teoría, sin necesidad de aplicarla en la vida real. Pero está demostrado que nuestro cerebro aprende más cuando aplicamos la teoría y vemos los resultados. Es por esto que en este tipo de carreras constantemente debes llevar a cabo proyectos, pues es la forma en que tu cerebro aprende la teoría y, además, desarrollas la habilidad de resolución de problemas.

A esta metodología se le conoce como aprender a aprender y es aplicada en niños pequeños hasta adultos en universidades y acidemias de formación personal. «Este es un proceso en el que el estudiante aprende a evaluarse a sí mismo; es decir, a identificar los procedimientos y las técnicas que son útiles. Se trata de una práctica individualizada, lo que se constituye en un importante diferenciador con la educación tradicional, que homogeniza a los estudiantes», explica Marta Montiel, decana de la Facultad de Educación de la Universidad El Bosque.

Al igual que los deportistas, el cerebro, como uno de los músculos más importantes del cuerpo, funciona a través de la repetición y la memoria. De este modo, con la estrategia de aprender a aprender, academias como Holberton School les enseñan a sus estudiantes a reaccionar ante los retos y problemas de manera positiva y creativa para encontrar soluciones en lugar de estancarse tratando de recordar qué dice la teoría al respecto.

Además, cuando logras hacer un proyecto por ti mismo, nadie podrá reclamar esa sensación de plenitud y éxito que sientes por haberlo logrado.

Consigue el compañero apropiado para programar

Muchas veces cuando tenemos dudas, un profesor no puede entender de donde nacen. Pero un compañero sí. Escoger un grupo de amigos o una persona que se convierta en tu compañero de estudio también ayudará. Además, este tipo de trabajo, desarrollará tu capacidad de trabajar en grupo, una de las habilidades blandas más importantes en trabajos técnicos. «Cuando trabajamos en grupo, nos retamos para proponer ideas innovadoras y es precisamente esto lo que ayuda a la metodología peer-to-peer. Encontramos un espacio en el que nos presionamos mutuamente a ser mejores, algo que no pasaría si estuviéramos solos», resalta un documento de University of the People.

Una de las estrategias más viejas en los libros de estudio es explicar un problema y su solución en voz alta a otra persona. Esto te permite entender qué puntos fuertes tienes y cuáles deberías reforzar.

Toma notas a tu manera y no las guardes, revísalas

Aunque escribir es una de las habilidades más antiguas del ser humano, sigue siendo una de las principales formas en que nuestro cerebro absorbe información. Encontrar un método que se adapte a tus necesidades para recordar una clase o un tema es fundamental. Algunos usan mapas mentales, otros solo resaltan palabras claves y hay personas que transcriben lo que el profesor dijo. Encuentra tu propia forma y no te preocupes por lo que los demás puedan pensar.

Así mismo, el Centro de Estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte recomienda a sus estudiantes no solo tomar notas, pero leerlas al final del día o después de la clase; de este modo el cerebro absorberá más información relacionada con el tema que aún está reciente.

***

Leer o repetir un término hasta que sabes dónde va la coma en su definición no es estudiar u obtener cierta habilidad. Aprender a programar es ser capaz de llevar a la práctica los conceptos aprendidos. Hay varias metodologías, pero en carreras como la ingeniería de sistemas, creación de aplicaciones y codificar es importante que práctiques y sepas solucionar los problemas.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: SVSStudioArt en Freepik.