‘Bridgerton’ y el éxito de la inversión de Netflix en Rhimes

‘Bridgerton’ alcanzó los 63 millones de vistos a tan solo cuatro semanas de su estreno, la serie logró ocupar en sus primeros 28 días –métricas que usa Netflix para medir el éxito de una producción– el primer puesto en Estados Unidos y alcanzó el top 10 en todos los países donde tiene presencia la plataforma, excepto Japón.

La serie fue la primera en estrenarse en un acuerdo de más de 100 millones de dólares que tiene Netflix con la productora Shonda Rhimes (‘Grey’s Anatomy’, ‘How to get away with a murder’ y ‘Scandal’), que además demoró más de tres años en estrenar contenido en la plataforma. Aunque la serie aún no ha alcanzado cifras récord como otros estrenos del 2020, muestra una promesa en las producciones de Rhimes que hasta hace unos años trabajaba de manera exclusiva para Disney Co., explica el portal Forbes.

Aunque Netflix firmó otros productores como Ryan Murphy, creador de ‘Glee’ y Kenia Barris, ninguno ha alcanzado el éxito de Rhimes. Series como ‘ Ratched’, ‘The Prom’ y ‘Hollywood’ a duras penas alcanzaron cifras cercanas a ‘Bridgerton’. Lo que hace que más de uno esté pendiente de la próxima entrega de Rhimes para Netflix, esperemos que no tarde otros tres años en salir.

La serie además ayudó a romper récords de acuerdo con Netflix. Sus cifras aseguran que en diciembre la compañía tuvo sus mejores números en vistos en la semana de navidad y en general en diciembre, superando el estándar del año. Lo que es importante teniendo en cuenta que estaba compitiendo con la llegada de Disney+ a Latinoamérica y otras partes del mundo.

Imágenes: Netflix.