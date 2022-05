Según analista, el primer iPhone con USB-C llegaría en 2023

La Unión Europea, desde el Parlamento lleva a cabo un proyecto desde hace varios años en el que pretenden que los fabricantes de dispositivos electrónicos desarrollen sus productos con un puerto de carga compatible con un cargador universal. Es decir, que existe un único tipo de cable (USB-C) para reducir las problemáticas ambientales. Ante tal propuesta varias empresas se han opuesto, entre ellas Apple.

La empresa de Cupertino se ha caracterizado por mantener en sus dispositivos los puertos Lightning, un tipo de cable exclusivo de la marca. Ahora, el analista Ming- Chi Kuo publicó a través de su cuenta de Twitter que desde el año 2023 podría ser una realidad la petición de la Comisión Europea: el primer iPhone con puerto USB-C.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone’s transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022