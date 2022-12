UE podría sancionar a Twitter por cancelar cuentas de periodistas

Después de suspenderles las cuentas de Twitter a reconocidos periodistas como Donie O’Sullivan de CNN y Ryan Mac de The New York Times, la Unión Europea (UE) le recordó a Elon Musk que la ley de Mercados Digitales exige «el respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales».

Tras la cancelación arbitraria este jueves de las cuentas de Twitter de media docena de periodistas que cubren la tecnología, la Unión Europea (UE) le advirtió hoy al propietario de la red social, Elon Musk, la imposición de posibles sanciones por violar la ley de Mercados Digitales.

Citando esta regulación, la organización de países exige “el respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales”.

Entre los reporteros con perfiles abruptamente cerrados están Donie O’Sullivan de CNN, Ryan Mac de The New York Times y Drew Harwell de The Washington Post, así como de otros periodistas de tecnología.

“Elon dice que es un defensor de la libertad de expresión y le impide a los periodistas ejercer la libertad de expresión. Creo que eso pone en duda su compromiso”, afirmó Harwell a CNN.

El periodista independiente Aaron Ruparm, también resultó censurado. Rupar le dijo a CNN que no ha recibido ninguna comunicación de Twitter sobre la suspensión.

Entre tanto, el magnate Elon Musk ya había dicho que comenzará a restaurar cuentas previamente suspendidas la próxima semana. Este jueves la cuenta perteneciente a Mastodon, un competidor de Twitter, también fue cancelada.

Por su parte la comisaria europea de Transparencia, Vera Jourova afirmó en un tweet: “Las noticias sobre la suspensión de periodistas de Twitter son preocupantes. Elon Musk debe tomar nota de esto. Hay líneas rojas. Y, pronto, habrá sanciones”.

Jourova se refirió a una de las dos leyes que la UE adoptó en julio de 2022 y con las que el bloque regulará la actividad de los gigantes del sector y las principales plataformas que operan en la región. Tanto la ley de Mercados Digitales (DMA) como la de Servicios Digitales (DSA) pasarán a ser aplicables en 2023.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon.

— Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022