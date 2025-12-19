Facebook comenzó a probar una nueva limitación que podría modificar la forma en que algunas cuentas usan la plataforma para compartir enlaces. La medida no introduce un pago directo por publicación, pero sí condiciona el uso de enlaces externos a la contratación de una suscripción, según confirmó Meta.

La compañía ha señalado que se trata de una prueba limitada y controlada, visible desde mediados de diciembre de 2025 en avisos dentro de la propia plataforma. El objetivo, según Meta, es evaluar nuevas formas de aportar valor a Meta Verified, su servicio de suscripción.

Qué cambiaría

El cambio se centraría exclusivamente en las publicaciones orgánicas que incluyen enlaces externos, es decir, links que llevan fuera de Facebook. En las cuentas incluidas en la prueba, los perfiles no suscritos a Meta Verified quedarían limitados a un máximo de dos publicaciones con enlaces externos al mes.

Al alcanzar ese límite, Facebook mostraría un aviso indicando que, para seguir publicando enlaces en publicaciones normales, sería necesario contratar Meta Verified. No se trata de publicidad ni de un pago por enlace individual, sino de un tope funcional que se desbloquearía mediante suscripción.

La restricción no bloquearía todos los enlaces. Los links colocados en comentarios seguirían permitidos, al igual que los enlaces hacia plataformas del propio ecosistema de Meta, como Instagram o WhatsApp. También se contemplarían posibles excepciones para algunos enlaces específicos.

A quién afectaría

Según lo explicado por Meta, la prueba afectaría únicamente a perfiles en modo profesional y a páginas, formatos usados habitualmente por creadores de contenido, influencers, marcas, negocios y proyectos digitales que utilizan Facebook como canal de crecimiento y monetización.

De acuerdo con la información confirmada por la compañía, los editores y medios de comunicación no estarían incluidos en esta prueba, al menos en su fase actual. Esto implicaría que los sitios web informativos y medios digitales podrían seguir publicando enlaces de forma habitual si no reciben notificaciones de límite.

Para quienes gestionan un sitio web y publican varios enlaces al día, la clave sería comprobar si su cuenta ha sido incluida en el experimento. Facebook notifica de forma directa a las cuentas afectadas; si no hay aviso ni bloqueo, la publicación de enlaces continuaría funcionando con normalidad.

El trasfondo de la medida apunta a una estrategia conocida: priorizar el contenido nativo y reducir la salida de usuarios hacia la web abierta. Si la prueba se expandiera, las cuentas que dependen del tráfico externo tendrían que reducir su actividad o asumir un nuevo costo mensual.

Meta Verified ya se comercializa en distintos países con precios que varían según el canal de contratación. Aunque la suscripción también promete verificación y mayor alcance, el debate se centra ahora en el uso del pago para habilitar una función básica como compartir enlaces.

Por ahora, Meta insiste en que no se trata de un cambio global. Sin embargo, el mensaje es claro: compartir enlaces externos desde cuentas profesionales podría dejar de ser una capacidad libre y convertirse en una función condicionada al pago, dependiendo de cómo evolucione la prueba.

Imagen: Generada con IA / Gemini