¿Cómo seguir el partido de Colombia Vs Ecuador?

Se acabo el puente, pero no la fiesta. Hoy tenemos partido de Colombia, el cuerpo lo sabe y ojala el jefe también. Después de una… dudosa presentación en el encuentro frente a la selección de Uruguay, esperamos que el inicio de semana tenga una victoria en la cancha. Por supuesto, muchos pueden no recordar cómo pueden seguir el partido, en caso de que en la oficina tengan prohibido poner la radio o la TV. En ENTER.CO tenemos opciones para estos valientes que prefieren no perderse un solo gol en el partido de estas 4:00 PM, Colombia Vs Ecuador.