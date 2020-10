iOS 14: ¿Qué significa el punto verde y naranja?

Las personas que ya actualizaron su iPhone a iOS 14 en ocasiones se encuentran con un punto verde o naranja en la parte superior, de su pantalla. ¿Pero qué significa? ¿Por qué cambia de color?

El punto de color verde o naranja aparece justo arriba del símbolo de señal de tu teléfono y es para indicarte cuando una aplicación está usando las cámaras del teléfono o el micrófono. La razón por la que es verde o naranja es para que sepas cuál está activo. Verde es para la cámara y naranja para el micrófono. De este modo, la última actualización del sistema operativo espera darte más control sobre tu privacidad.

Esto significa que si estuviste hablando de ese helado que hace mucho no comes y tienes antojos y acto seguido te sale una publicidad en Google o Facebook de este no es que las empresas te estén espiando, seguramente compartes demasiada información con ellos.

Si no sabes por qué te aparece un punto o qué aplicación está usando tu cámara o micrófono, podrás deslizar hacía abajo y en el centro de control te saldrá el nombre de la app que los activó.

Finalmente, no olvides revisar que aplicaciones tienen permiso de usar tu cámara o micrófono en configuraciones de tu teléfono. Si no sabes cómo revisar, simplemente sigue la ruta: Configuraciones > Privacidad > Cámara/Micrófono. Allí verás una lista de las apps a las que les has dado permiso de usar estas funcionalidades y podrás hacer los cambios que consideres necesarios.

Imágenes: Capturas de pantalla.