Los iPhone 12 se quedan sin señal

Los dueños de los nuevos iPhone 12 estarían teniendo problemas de conectividad y caídas de señal constante con sus nuevos celulares. De acuerdo con diferentes comentarios en Reddit y foros de servicio al cliente está sucediendo tanto en redes 5G como 4G.

Hasta el momento, se han comentado dos causas: se cae el servicio al cambiar de torres; es decir que ven el problema mientras están en transporte público o un carro, y para otros la señal desaparece aún cuando no están en movimiento. El portal 9 to 5 Mac ha encontrado diferentes publicaciones con más de 500 comentarios de usuarios que afirman tener el mismo problema en Reddit al respecto e, inclusive, comentarios de personas que trabajan en operadores telefónicos de Estados Unidos han comentado que el problema parece ser general y no solo de unos cuantos teléfonos.

Después de que se cae la señal, el iPhone no se vuelve a conectar y los usuarios tienen que tomar diferentes medidas para obtener servicio de nuevo, apagarlo y volverlo a prender, es una de las recomendaciones más dadas. Pero otros afirman que con solo activar el modo avión y desactivarlo funciona. Otros aseguran que el problema es más grave y tienen que apagarlo, sacar la sim y volverla a meter para lograr el restablecimiento de la señal. El problema, además, parece estar presente en los cuatro modelos del iPhone 12.

Hasta el momento, la empresa no ha hecho comentarios respecto a los problemas de conectividad del iPhone.

Imagen: Apple.