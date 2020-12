Descubren falla que permitía controlar el iPhone a distancia

Una nueva falla fue encontrada en los iPhone. Básicamente, cualquier persona podía tomar control del teléfono con una distancia con una señal de Wi-Fi; descargar todos sus documentos y media, activar cámara y micrófono y no dejar huella de lo sucedido.

Ian Beer, miembro del equipo del Proyecto cero (Zero Project) de Google, que se encarga de buscar vulnerabilidades en programas y dispositivos y dárselos a conocer a las empresas antes de que los cibercriminales puedan aprovecharse, descubrió que con una antena casera y enviando una señal Wi-Fi podía acceder y controlar cualquier teléfono, así estos no estén conectados a Internet, explica el portal 9 to 5 Mac. En el video, compartido por Futurism, vemos como lo hace con 26 iPhone a la vez.

Beer asegura que la falla no parece haber sido encontrada y explotada hasta el momento y Apple desde que fue notificado hizo las correcciones y actualizaciones necesarias es su sistema operativo.

Detalles técnicos de la falla en el iPhone

El ingeniero de Google explicó que la falla se encontraba en un protocolo de la red llamado Apple Wireless Direct Link (AWDL); este tiene múltiples funciones, una de ellas es mandar imágenes y documentos guardados en la memoria del teléfono. De hecho, es la que usamos cuando enviamos un documento por Airdrop o cuando activamos la reproducción de una canción en un segundo dispositivo Apple.

Una función dentro de la programación de AWDL le causó curiosidad. Explica que, aunque no tenía claro para que era la tecnología específicamente, este tenía TLV (Type, Length, Value), que en ocasiones significa que el sistema analiza información que puede provenir de fuentes no confiables. Además, sabía que se trataba de tecnología usando el Wi-Fi.

Después de googlear y entender AWDL, fue cuestión de seis meses para lograr controlar un iPhone 11 Pro desde diferentes espacios, siempre y cuando estuviera al alcance de la señal de una antena Wi-Fi construida por el equipo.

Actualiza si tienes iOS 13 o anterior

La falla fue corregida por Apple en su actualización del iOS 13,5. Por lo que es recomendable que verifiques el sistema operativo del teléfono y lo tengas al día.

