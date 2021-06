Xiaomi presentó Hyper Charge, una carga de 200W y 120 W

Xiaomi presentó Hyper Charge, una tecnología que puede cargar el 100 % de una batería de 4.000 mAh en 15 minutos o 8 minutos, dependiendo de su potencia. Una de ellas es la de 200W con cable, con un sistema creado especialmente para esta demostración y un Mi 11 Pro, la marca mostró como lograba en 44 segundos cargar el 10 %, en 3 minutos el 50 % y en 8 minutos el 100 %.

La segunda demostración la hizo con un sistema wireless de 120W y em Mi 11 Pro, con este, alcanzó el 50 % de la batería en 7 minutos y el 100 % en 15 minutos.

La marca no da mucha más información además de lo que vemos en el video, por lo que no sabemos si Xiaomi tiene planes de implementar Hyper Charge en sus teléfonos. Aunque está no es la primera vez que Xiaomi busca ser la más innovadora en cuanto a carga rápida, hace dos años, presentó la carga de 100W, que carga un teléfono de 4.000 mAh en 17 minutos y el año pasado presentó el Mi 10 Ultra que puede cargar su batería de 4.500 mAh en 23 minutos con su cargador de 120 W.

Uno de los contras que podría tener esta tecnología es que la carga rápida y el sobrecalentamiento que esta le causa al equipo son las principales fuentes de desgaste de la batería, por lo que tendremos que ver cómo Xiaomi soluciona este problema si decide incorporarlo en sus próximos teléfonos; mientras tanto, es válido soñar con tener nuestro teléfono con 100 % de batería en tan solo 15 minutos.

Imagen: Captura de pantalla.