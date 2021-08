Xiaomi le dice adiós a Mi para evitar confusiones

Adiós ‘Mi’, hola Xiaomi. La marca china no seguirá usando el nombre Mi para evitar confusiones en sus productos.

‘Mi’, el nombre de algunos dispositivos de Xiaomi, desaparecerá después de 10 años de presencia. De ahora en adelante los teléfonos serán Xiaomi, que será la serie encargada de innovación y de presentar el dispositivo insignia año a año. Por su parte, la serie Redmi seguirá estando presente en la marca con dispositivos amigables con el bolsillo.

«Este cambio busca unificar nuestra marca global y presencia. Con esto queremos cerrar la brecha que hay con el reconocimiento de marca y nuestros productos. El cambio podría tomar un tiempo en verse en algunas regiones», explicó un vocero de Xiaomi al portal The Verge.

El cambio de nombre también afectará a los gadgets y dispositivos IoT de la marca, «pronto veremos el logo Mi cambiar a Xiaomi a través de todo el ecosistema», enfatizó el vocero. El cambio aplicará en el teléfono más reciente de la marca el Mi Mix4, al que la marca se referirá como Xiaomi Mix4.

El anunció se hace un día después de que la marca confirmará en redes sociales que tendrá un evento de lanzamiento. Expertos aseguran que se trataría del Mi 11T, digo el Xiaomi 11T. Sin embargo, en India, la marca mostró un adelanto del evento, por lo que GSMArena asegura que se trataría del lanzamiento del Redmi 10 Prime

