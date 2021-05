Unboxing Samsung Galaxy A52 y primeras impresiones

El Samsung Galaxy A52 está disponible en Colombia y será uno de los representantes de la gama media de la marca coreana en el país. Su diseño, muy similar al de la serie S, resalta el módulo de la cámara en la parte posterior y tiene algunas características que logrará llamar la atención para aquellos que buscan alto rendimiento, pero a un precio accesible.

Este dispositivo tiene una tasa de refresco de 90 Hz, su cámara tiene cuatro lentes (el principal de 64 megapíxeles) y la frontal de 32 megapíxeles. Finalmente, su cuerpo es de plástico. En ENTER.CO tuvimos la oportunidad de tener con nosotros el teléfono unos días y aprovechamos para contarles nuestras primeras impresiones.

Especificaciones Samsung Galaxy A52

– Pantalla: 6,5 pulgadas, Super Amoled FHD+ (resolución de 1080×2400).

– Tasa de refresco: 90 Hz.

– Procesador: Snapdragon 750 (8nm) de ocho núcleos.

– RAM: 4GB / 6GB/ 8GB.

– Almacenamiento: 128GB / 256GB.

–Seguridad: lector de huella y reconocimiento facial.

– Cámara frontal: 32 megapíxeles.

– Cámara trasera: lente principal de 64 megapíxeles, 12 megapíxeles (ultra gran angular) y un lente de 5 megapíxeles (macro), sensor de profundidad de 5 megapixeles y zoom digital de 10X.

– Sistema operativo: Android 11.

– Batería: 4.500 mAh.

– Resistencia: Agua y polvo con certificado IP67.

–Dimensiones: 75,1 x 159,9 x 8,4 mm.

–Peso: 189 gramos.

–Colores: Awesome Violet (morado), Awesome Blue (azul), Awesome Black (negro) y Awesome White (blanco).

Unboxing Galaxy A52

Al abrir la caja nos encontraremos directamente con el teléfono. Pero antes de hablar sobre sus características, miremos que más trae:

En la parte superior de la caja encontramos el sobre o caja interior con los documentos del dispositivo: Manual de inicio rápido, garantía y la aguja para la extraer el compartimento de la sim.

Debajo del teléfono, encontramos el cable de carga con salida USB-C y el cargador. El teléfono tiene una entrada jack o de 3,5 mm, pero no audífonos, así que, si eres de los afortunados que aún tiene uno de estos guardados, podrás revivirlos con este smartphone.

Como lo dijimos anteriormente, el chasis del Galaxy A52 es de plástico, al no tratar de que tenga un acabado metalizado, también se evita las marcas de las huellas. El módulo de la cámara se levanta un poco del cuerpo, pero al verlo de lado no es tan notorio y no tiene cambio de material, como la serie S que lo protege con metal.

Galería de imágenes

En el costado derecho, el teléfono tiene los botones de control de volumen y el botón de bloqueo. En la parte inferior tiene un parlante, la entrada del cable de carga y la entrada jack para los audífonos.

Primeras impresiones del Galaxy A52

Al coger el teléfono por primera vez se siente muy liviano, un factor al que contribuye el plástico de su chasis. Dentro de la caja no hay forro transparente, pero la verdad los dedos no se marcan en el dispositivo por lo que no hace falta. En esta ocasión, el Samsung Galaxy A52 no pude tenerlo sino unos días, no los suficientes para descubrir lo mejor o lo peor del dispositivo. Sin embargo, estos son algunos puntos buenos y malos que alcance a recopilar.

El Galaxy A52 tiene buena fluidez al abrir más de diez aplicaciones y cambiar entre ellas. La carga, ciertamente me sorprendió. Su batería es de 4.500 mAh y en 30 minutos tenía más del 50 % de la carga, llegó a 100 % en 85 minutos.

Para los que se preguntan cómo esta gama media se ajusta a los videojuegos de alto rendimiento, puedo decirles que el Galaxy A52 responde muy bien. Aunque se recalienta tras una hora, no es imposible seguirlo sosteniendo para una o dos másde juego. Lo probé con ‘Asphalt 9’ y ‘Genshi Impact’; usualmente, hago este tipo de pruebas con ‘Call of Duty’, pero recientemente el juego está teniendo problemas al instalarlo en Samsung y mientras en mi viejo celular puedo jugar normalmente, en los nuevos celulares produce un error de poca memoria.

El desbloqueo facial tiende a ser lento en el día y en la noche no logré hacer que me funcionará sin la ayuda de una fuente de luz secundaria, además de la emitida por el teléfono. Usualmente uso un fondo de pantalla oscuro en la pantalla de bloqueo, pero no había tenido problemas con otros smartphones; la recomendación para este caso sería tener uno de colores o cercano al blanco para que el mayor brillo de la pantalla ayude a la cámara (aunque no alcancé a probar la reacción de la cámara con este truco).

Finalmente, para los que quieren tener una idea de la duración de la batería, en Netflix con una película HD, con el brillo de la pantalla en su punto máximo, la descarga después de 30 minutos era de 4 % y al terminarla (duro 2 horas y 3 minutos) la batería se descargó 16 %. En los videojuegos tuvo un rendimiento muy similar.

Posiblemente, si esto fuera una evaluación la nota estaría entre 3,5 y 4 puntos. Los detalles, aunque pequeños, pueden ser incomodos, como el hecho de la demora en el desbloqueo con reconocimiento facial. El Galaxy A52 dentro de su gama es un dispositivo que tiene un precio alto, aunque usualmente Samsung sabe prometer y acertar en el intento; sin embargo, las primeras impresiones dejan una rara sensación, posiblemente tengamos que sacrificar algunas funcionalidades por precio, aunque se supone que esa no es la premisa de la serie A.

Imágenes: Samsung Colombia y ENTER.CO.