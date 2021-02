Unboxing Galaxy S21

El Galaxy S21 llegó hace unas semanas a Colombia por un precio de $4.149.900 (256 GB). Este desde ya promete ser uno de los mejores teléfonos del 2021; sí, ya sé que hasta ahora estamos en febrero, pero Samsung se ha asegurado de que la familia S sea altamente competitiva en cuanto a rendimiento, diseño y cámara.

En la redacción de ENTER.CO tuvimos la oportunidad de sacar el Galaxy S21 de su caja:

Este dispositivo no tiene el adaptador en su caja, por lo que se siente mucho más pequeña. Samsung asegura que considera que en la casa de todos hay más de uno de estos accesorios; además de cargadores inalámbricos. La idea es cuidar el medio ambiente ahorrando materiales de fabricación de este y en la caja.

Al abrir la caja, lo primero que veras será el teléfono en su parte de atrás. En esta oportunidad, tuvimos la oportunidad de tener el Galaxy S21 en el color morado Phantom, que está disponible de manera exclusiva en la tienda Samsung.

Dentro de la caja encontraras una segunda caja con la guía rápida, documentos de garantía, la aguja para abrir el compartimento de la sim y el cable USB tipo C.

El Galaxy S21 tiene una batería de 4.000 mAh y carga rápida de 25W, pero para esto necesitas contar con el adaptador adecuado, y 15W con cargador inalámbrico.

Las cámaras de la línea S son de las mejores que hay en el mercado. Aunque la diferencia que hay entre el Galaxy S21 y el Galaxy S21 Ultra en esta funcionalidad es grande (lo suficiente para que el segundo sume 2 millones de pesos en su etiqueta), los amantes de la fotografía podrán disfrutar de imágenes de alta calidad.

Primeras impresiones del dispositivo

El Galaxy s21 es liviano cuando lo coges por primera vez; el cambio de aplicaciones es rápido. Aún no he tenido mucho tiempo en experimentar con las diferentes tareas y medir la duración de la batería, pero no he experimentado recalentamiento al jugar juegos.

Al principio no me gustó como en las imágenes se veía el morado phantom con la cámara en rosado, pero la experiencia al verlo es completamente diferente.

Imágenes: ENTER.CO.