Teléfonos prehistóricos ya no podrán usar servicios de Google

Si eres de los que tiene un teléfono Android que fue lanzado antes del 2010 y lo sigue usando porque aún funciona…, ve pensando en cambiarlo. Google anunció que dejará de brindar soporte para los teléfonos que estén funcionando con Android 2.0 (Gingerbread) desde septiembre 27.

Se trata de un tema de seguridad. La empresa no puede garantizar que sus herramientas de protección de privacidad y datos funcionen de manera adecuada en estos dispositivos; además destaca que muchas de las herramientas tienen limitaciones de uso, según le explicó la compañía al portal Engadget. Aquellos usuarios que aún tengan la posibilidad de actualizar sus dispositivos a Android 3.0 o 4.0 podrán seguir usando sus teléfonos.

Para ser más específicos, el teléfono no dejará de funcionar completamente. Por ejemplo, si tienes un navegador distinto a Chrome, podrás seguir usando Internet. Por supuesto, los servicios de Google si dejarán de funcionar completamente. Por ejemplo, no podrás revisar tu correo o usar Google Maps. De hecho, el portal Mashable asegura que no será posible ni siquiera registrarse en los servicios y que será muy posible que diga que hay un error en la identificación del usuario.

Google aclaró que los usuarios de otros dispositivos no tendrán ningún problema para usar las aplicaciones sin importar la versión de su sistema operativo. Finalmente, la compañía destacó que serán muy pocos los afectados con esta decisión, pues la cantidad de usuarios con dispositivos activos con Gingerbread en las encuestas y cifras se encuentra por debajo del 0,1 %.

Para ser honestos, ningún usuarios debería aun estar usando las versiones de Android, especialmente si ya no reciben actualizaciones de seguridad, pues son precisamente estos los primeros objetivos de malware ya que no cuentan con las herramientas necesarias para su detección.

Imagen: Pexels en Pixabay.