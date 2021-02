Sin cámaras visibles: el smartphone del futuro de Oppo

Las muescas son una especie en peligro de extinción. En los últimos años, los fabricantes están buscando la manera de ocultar por completo las cámaras frontales. Algunos han apostado por dispositivos que esconden sus lentes detrás de una cámara frontal tipo pop up. Otros están apostando por tecnología que permita esconderla detrás de la pantalla. Pero Oppo quiere que la cámara desaparezca del todo y no se vea ni adelante, ni detrás de tu celular.

Una patente presentada por Lets Go Digital descubrió un concepto bastante interesante del fabricante chino. Una en el que el dispositivo pop up no solo oculta la cámara frontal, sino también la principal.

¿Cómo lo hace? En realidad el dispositivo Pop Up que saldría no tendría los lentes, como los dispositivos actuales. En vez de eso Oppo utilizaría dos espejos que reflejarían la luz, que sería capturada en los sensores dentro de los celulares. Así, la ‘cámara’ principal del celular serviría para tomar fotos selfies o una foto normal. También es un concepto interesante, porque permitiría tomar de manera simultánea apuntando a ambas direcciones del celular.

El año pasado Xiaomi registró una patente similar. La diferencia aquí, es que su idea solo utilizaba un espejo y un módulo rotativo. Si la idea de Oppo es funcional, la primera ventaja que ofrecería es una mayor duración y menos riesgos de daño.

Oppo es conocido por presentar ideas que, aunque no siempre terminan llegando al ámbito de lo comercial, sirven como base para ideas que pueden ser aplicadas a futuro. En la edición de CES de enero de este año, el fabricante chino presentó un dispositivo con tres pantallas plegables. El diseño, que está siendo trabajado con el estudio japonés Nendo, lleva al extremo la idea al reunir las ideas de los dispositivos plegables y combinarlas con los equipos con pantallas deslizantes.

A secondary fold reveals 80mm of the slide-phone screen, ideal for taking photos or even adapting to particular games using the side control. #OPPOxnendo pic.twitter.com/XUj9Qaaemn

— OPPO (@oppo) December 14, 2020