Samsung muestra prototipo de celular plegable doble

Samsung es el actual líder de los teléfonos plegables y todo indica que quiere mantenerse en el trono por un buen tiempo, la empresa hace solo unas semanas lanzó el Galaxy Z Fold3 y el Galaxy Z Flip3, los dos se doblan una vez, pero la marca coreana estaría trabajando en un teléfono con dos bisagras o múltiples pliegues.

El prototipo fue presentado en la Reunión Internacional de información para displays 2021 (IMID 2021, por sus siglas en ingles). Aunque no vemos cómo se plegaría, está claro que Samsung ya está considerando un nuevo modelo para su serie Z, la marca lo llama dispositivo «multi-plegable».

Esta no es la primera vez que vemos un teléfono plegable de Samsung con estas características. Vimos una primera idea en noviembre del 2020 en una publicación en el blog de la empresa, pero ahora lo vemos en «funcionamiento» o por lo menos llevando a cabo algunas tareas. Este teléfono por ahora tiene el nombre de Samsung Flex In & Out.

También te puede interesar: Samsung trabaja en celular con múltiples pliegues

Eso sí, si esperas ver este teléfono en las tiendas muy pronto, es mejor que no cuentes con ello. Los prototipos son dispositivos que crean las marcas solo para demostrar lo que pueden hacer con sus investigaciones, pero en realidad podría estar muy lejos de ser producido en grandes cantidades para su venta al público. Un ejemplo de esto es la pantalla enrollable de LG que fue expuesta en varias ferias y conferencias, pero nunca vio la luz. ¿En cuánto tiempo crees que podremos ver el Samsung Flex?

Imagen: Captura de pantalla.