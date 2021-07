¿Quieres un Nokia X20? ENTER.CO te tiene un regalo

Hace unas semanas, Nokia anunció la llegada de tres nuevos dispositivos al país, el Nokia X20, el Nokia G20 y el Nokia G10. Estos son los primeros en llegar a Colombia bajo la nueva visión de la marca, anunciada en abril. Por un lado, ahora tendremos hasta tres años de actualizaciones de software y actualizaciones de seguridad y, por otro, HDM Global, la casa matriz, prometió que estos dispositivos serán mucho más resistentes a golpes, haciéndolo el compañero perfecto para los que buscan celulares resistentes.

El Nokia X20 está disponible en Colombia de manera exclusiva con Claro por un precio de $1.619.000 pesos colombianos. La marca no solo promete que este dispositivo es un teléfono durable, sino que asegura que los usuarios tendrán hasta dos días de batería ya que cuenta con 4.470 mAh y carga rápida de 18W. Así mismo, aunque su chasis es de aluminio, Nokia asegura que tiene un sistema de enfriamiento interior para evitar que se sienta caliente al tacto cuando el dispositivo está llevando tareas de alto rendimiento.

A la sala de redacción de ENTER.CO llegó un Nokia X20 y quisimos sacarlo de la caja para contarles que tiene; además, HDM Global decidió regalarle un Nokia X20 a uno de nuestros lectores. Para saber cómo puedes recibir este teléfono en tu casa, sigue leyendo.

¿Qué trae en su caja el Nokia X20?

Las cajas del Nokia tienen un formato diferente, un poco más cuadrado y delgado que la experiencia que nos presentan otras marcas. Esto posiblemente les permita ahorrar material, que siempre será bienvenido cuando se trata de ayudar al planeta.

Al abrir la caja, lo primero que nos encontramos es el teléfono. El Nokia X20 cuenta con Android One, es decir que a diferencia de muchas marcas no tiene una máscara de personalización, por lo que las actualizaciones llegan directamente y no se demoran en llegar como en el caso de los otros dispositivos en que tenemos que esperar a que cada marca haga las adaptaciones.

Al sacar el teléfono nos encontramos con un cartón, debajo de este solo encontramos un documento legal que da recomendaciones de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nacional.

En la caja vertical, que está en el costado izquierdo del teléfono encontramos tres cosas: el cargador de 10W, aunque la marca asegura que tiene carga rápida de 15W parece que el adaptador tendremos que comprarlo a parte, un cable USB a USB-C y los manos libres, estos tienen micrófono/control incluido y puerto de conexión jack.

La cámara del Nokia X20 tiene un módulo circular en el medio de la parte superior del teléfono con una cámara conformada por un lente gran angular 64 megapíxeles, un lente gran angular de 5 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles.

En Colombia solo estará disponible el color azul y su cámara frontal está ubicada en el medio de la pantalla. Mientras que en el costado derecho del teléfono encontramos los botones de volumen y bloqueo de pantalla, que también funciona como sensor de huella dactilar. En el lado izquierdo encontramos el compartimento de la sim y microSD y el botón del asistente de Google.

En la parte inferior tiene la entrada del cargador (USB-C), la entrada de 3.5 mm para los audífonos y un parlante.

En ENTER.CO vamos a probar este teléfono y en las próximas semanas les contaremos todo, lo bueno y lo regular en nuestra evaluación.

ENTER.CO te tienen un regalo

Nuestros amigos de Nokia nos regalaron un kit muy especial del Nokia X20, además del teléfono vienen unos accesorios y otros detalles que queremos compartir con ustedes.

Te daremos 10 preguntas sobre el Nokia X20, Nokia G20 y Nokia G10 que tendrás que responder de manera correcta si quieres llevarte el kit. Tienes que estar pendiente de nuestro Instagram, seguirnos y ahí te daremos el enlace que activaremos al mediodía (27 de julio de 2021 – 12:00 p.m.); la primera persona que responda de manera correcta nuestro cuestionario se llevará este regalo de Nokia y ENTER.CO.

Recuerda leer nuestros términos y condiciones en este enlace. Tendremos el formulario abierto hasta el 3 de agosto de 2021 hasta el mediodía. En este enlace puedes encontrar información que te ayude a contestar correctamente el cuestionario.

Imágenes: Nokia Colombia y ENTER.CO.