Galaxy Watch Active 4, se filtran sus primeros renders

Este año los amantes del Galaxy Watch Active 4 lo esperan con ansías, además de rumores de un nuevo diseño, Google confirmó que Samsung dejaría el sistema operativo Tizen, por Wear OS. Las dos empresas están trabajando mano a mano para que la próxima actualización de este tenga lo mejor de los dos sistemas operativos y de Fitbit, empresa que compró recientemente Google.

El nuevo reloj inteligente de Samsung sería lanzado en agosto y OnLeaks y GizNext publicaron renders de cómo se vería este dispositivo.

And here comes your very first look at #Samsung’s upcoming new #GalaxyWatchActive4 (gorgeous 5K renders + sizes + color options)!

On behalf of new Partner @GizNext -> https://t.co/vedhEl4cUO pic.twitter.com/Q6fb4uWLT8

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 23, 2021