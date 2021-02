Cómo comprar un celular de gama baja

¿Con presupuesto apretado? Comprar un celular de gama baja no es tan sencillo como elegir aquellos con menos 0 en el precio.

Hay una razón por la que los celulares de gama baja son populares. Su precio bajo los pone como una alternativa real para aquellos con un presupuesto muy limitado. En Latinoamérica esta es la realidad de la mayoría de compradores de a píe: países donde la inseguridad a menudo significa cambiar de equipo de manera involuntaria, con una tasa de inflación y sueldos que hacen de los equipos de gama alta el doble de un salario mínimo y de la mayoría de gama media un sueldo completo…

Lo mejor es que ya no es tan cierto ese mito que apuntaba a que los equipos de gama baja son ladrillos o teléfonos de juguetes. En los últimos años los fabricantes y desarrolladores han mejorado muchos los equipos de gama baja. Como resultado, hoy no solo hay una mayor variedad de dispositivos, sino que hay otras cosas a verificar al momento de seleccionar tu equipo de gama baja.

Sistema operativo: con o sin Android Go

Uno de los mayores sacrificios que hacen los equipos de gama baja está en la memoria. Estos dispositivos no vienen de manera nativa con mucho espacio. Es posible solucionar este problema ya que muchos también cuentan con una ranura SD para ampliar la memoria. Pero, incluso con esto, eventualmente puedes encontrar problemas. Las apps requieren de actualizaciones. Imágenes y videos de WhatsApp se acumulan en las carpetas de multimedia. La cantidad de aplicaciones que necesitas aumenta conforme más a gusto te sientes.

En 2018 Android lanzó una alternativa que se llama Android Go. Entre algunas de las cosas que permite es que ciertos equipos puedan instalar una versión ligera de apps como YouTube o Gmail, que consumen menos espacio en el celular. No todos los dispositivos vienen con esta opción y, vale la pena mencionar, que muchas de estas versiones eliminan algunas funciones por ayudar a la memoria. También hay ciertas aplicaciones que no funciona con este sistema operativo, así que sugerimos revisar primer qué tipo de sistema operativo tiene tu equipo gama baja.

Batería y puerto de carga

Una de las ventajas que tienen los equipos gama baja es que, como no están pensados para utilizar apps muy exigentes, su batería suele estar bien compensada. Dicho esto, lo máximo que solemos ver en estos dispositivos es una independencia de 4.000 mAh máximo (que usualmente se traduce en un día de uso). Una de las cosas que puede ayudar a la batería es si el celular cuenta con opciones desde el software que ayuden a optimizar la energía.

Por ejemplo, en el caso de los celulares con un procesador MediaTek está la solución interna de Smartscreen, que optimiza el uso de energía al utilizar el equipo en condiciones de luz extrema. Hoy, la mayoría de pantallas cuentan con sensores que ajustan el brillo en exteriores para que puedas verla. Smartscreen analiza la luz que hay en el ambiente y luego evalúa qué es lo que el usuario está viendo en la pantalla. Luego de esto, el chipset optimiza y ajusta la imagen de manera que se mejore la legibilidad de lo que ves en tu celular.

Es importante revisar si el equipo cuenta con este tipo de opciones. Otro elemento que recomendamos verificar es qué tipo de puerto de carga utiliza. Ahora la norma es encontrar un puerto de carga de tipo C en vez de USB 2.0. Los puedes diferencia porque el primero es más plano y no tiene un lado correcto para para ser conectado, sino que es posible enchufarlo al celular desde cualquier posición. No solo garantizarás tener un puerto que ofrece mayor velocidad en la transferencia de datos, sino que además es hoy más compatible con muchos cables de carga.

Cámaras: la inteligencia artificial compensa

La mayoría de equipos de gama baja en el 2020 vienen mínimo con dos lentes. Aunque también es posible que hoy encuentres algunos equipos de gama media/baja (entre 600.000 pesos colombianos) con hasta tres lentes. Si encuentras algo menor, se trata de un dispositivo anterior a esta fecha o estás frente a una marca nada recomendable. Las cámaras suelen ser el mayor sacrificio en la mayoría de dispositivos de gama baja.

Para ser justos, hoy la mayoría tiene un desempeño que puede sobrevivir la mayoría de fotos. Quizás la prueba de fuego está en qué tan bien se desempeñan en noche, ya que aquí es donde suelen demostrar su calibre. No encontrarás esto dentro de las especificaciones técnicas, así que lo mejor es que verifiques (leyendo reseñas) si el dispositivo cuenta con soluciones de inteligencia artificial que compensen todas las deficiencias antes mencionadas. De nuevo, regresando a los chipsets MediaTek (que hoy dominan este segmento) la mayoría incluye opciones como Imagiq. Esta tecnología permite que, por ejemplo, puedas tomar fotos con efecto Bokeh (que son aquellas en las que el fondo se distorsiona para enfocarse en un solo objeto) sin necesidad del lente que muchas de estas cámaras necesitan para tomar este tipo de imágenes.

Diseño: los marcos son señal de edad

Antes los celulares contaban con marcos que limitaban el espacio en la pantalla y en la parte inferior daban lugar al lector de huellas. Sin embargo, incluso hoy en la gama baja la lucha es por una mayor pantalla y menores marcos. El lector de huella lo encuentras hoy en la parte posterior (si lo ves al frente, estás con un equipo anterior a 2019 y uno, además, bastante atrasado en temas de diseño). El único material que encontrarás es de plástico, lo que significa que quizás una inversión inmediata es una carcasa, pues este material no ofrece mucha protección al equipo.

En temas de seguridad, no todos los equipos de gama baja cuentan con reconocimiento facial. Pero a estas alturas se trata de una alternativa que debes buscar y debes utilizar. De nuevo, el procesador es importante porque se trata de una función que utiliza inteligencia artificial. Es importante verificar que el chipset venga equipado con suficientes funciones que puedan procesar esta información de manera rápida y con un margen de error menor.

Imágenes: Xiaomi, Kalleyd y Motorola