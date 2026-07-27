‘La Odisea’ de Christopher Nolan arrasa en la taquilla y rompe récords en su segundo fin de semana

El director Christopher Nolan continúa demostrando su poder absoluto en la industria del entretenimiento. En su segundo fin de semana en cartelera, la película ‘La Odisea’ ha logrado el mejor segundo fin de semana de toda la carrera del cineasta en la taquilla norteamericana. Con cifras impresionantes y un rendimiento muy superior al de sus mayores éxitos del pasado, esta adaptación homérica se perfila como el gran fenómeno cinematográfico del año.

La cinta protagonizada por Matt Damon, quien interpreta al ingenioso guerrero griego, sumó un estimado de 87 millones de dólares durante su segundo fin de semana, manteniendo el primer lugar en las listas y alcanzando un asombroso total de 286.4 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica. Esta cifra superó los 75.2 millones de dólares que logró Batman: el caballero de la noche en julio de 2008, estableciendo un nuevo hito personal para el director.

La película se proyecta actualmente en 3942 salas de cine y experimentó una caída de apenas un 30% respecto a su masivo fin de semana de estreno. Además, La Odisea se coronó como el segundo mejor fin de semana para una película con clasificación R, quedando únicamente detrás de los 96.8 millones de dólares logrados por Deadpool & Wolverine en agosto de 2024.

Comparada con su anterior éxito con Universal Studios, esta cinta supera con creces el rendimiento de Oppenheimer, la cual acumulaba 174.6 millones de dólares en su segunda sesión tras una caída del 43.4%. Aunque rebasar la taquilla total de Oppenheimer (330.1 millones de dólares) parece inminente, los expertos señalan que The Odyssey necesitará el apoyo continuo del público y compras de boletos repetidas para lograr superar los 533.3 millones de dólares de The Dark Knight, el mayor éxito de Nolan hasta la fecha en Norteamérica.

La revolución del formato IMAX: Un sueño de la infancia hecho realidad

Un factor crucial en este arrollador éxito comercial es la experiencia visual inmersiva, ya que La Odisea hizo historia en cines al ser la primera película grabada en su totalidad con cámaras IMAX.

>Esta es además la primera superproducción en usar cámaras IMAX con película de 70 milímetros, el doble del formato estándar, y está concebida para ser proyectada de manera óptima en un tipo de cines muy escasos. Apenas cuarenta salas en el mundo pueden hacerlo, repartidas entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Bélgica, Francia y República Checa.

De acuerdo con el director, el formato de cine IMAX lo ha cautivado desde su infancia: “Cuando era niño, fui al Museo de Ciencias e Industria de Chicago y vi películas en formato Omnimax. También solía ir al parque temático Great America, a las afueras de Chicago, a ver películas en IMAX. Cada vez que veía una de esas películas, sentía la misma emoción. Y también me preguntaba: ¿Y si se hiciera una película de acción de Hollywood de esa manera? Por eso, para mí ha sido un sueño que tengo desde que tenía unos 16 años: rodar una película completa en IMAX”, recuerda el cineasta.

A nivel de recaudación, este formato premium demostró ser un imán indiscutible para los espectadores, las 443 pantallas IMAX generaron 24.1 millones de dólares, lo que representa un masivo 27.7% del total de la taquilla y marca el mejor segundo fin de semana en la historia de la compañía. La caída en la asistencia a estas salas fue de un mínimo 18%, logrando la mejor retención para un filme que debuta con más de 10 millones de dólares en este formato. Rich Gelfond, CEO de IMAX, aseguró que la empresa apenas está comenzando a ver el impacto que este éxito tendrá en su marca y negocio.

¿Dónde ver La Odisea en IMAX en Colombia?

Para los espectadores en Colombia que desean disfrutar de esta monumental obra cinematográfica en su máxima expresión visual, existen varias salas equipadas con tecnología IMAX en las principales ciudades del país:

Bogotá

Plaza de las Américas (Procinal)

Santa Fe (Cine Colombia)

Centro Mayor (Cine Colombia)

Nuestro Bogotá (Cine Colombia)

Medellín

Viva Envigado (Cine Colombia)

Cali

Chipichape (Cine Colombia)

Limonar (Cinépolis)

Imagen: La Odisea / UNIVERSAL