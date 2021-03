C es el lenguaje de programación más popular en marzo

El mundo de la tecnología cambia muy rápido y con ella la popularidad del lenguaje de programación que usan los desarrolladores en las plataformas. Hace unos meses python era el más popular y parecía que iba a quedarse por un tiempo en la punta de la pirámide, pero el lenguaje C, que lleva un tiempo entre los más populares, se coronó este mes como el favorito entre los programadores, según la encuesta de Tiobe.

El ranking realizado por Tiobe, que se realiza desde el 2001 como una forma de medir la popularidad de los lenguajes de programación. En la encuesta del mes de marzo, el top cinco fue C con 15,33 % de la votación y que logró superar a Java (10,45 %) y phyton (10,31 %). Los otros dos lenguajes que entraron fueron C++ (6,52 %) y C# (4,97 %). Techrepublic resalta que estos cinco idiomas han sido los dominantes en los últimos meses.

Tiobe, además, compara año a año los cambios que hay entre las predilecciones y popularidad de los lenguajes de programación. En marzo de 2020, Java era el predilecto; además, Classic Visual Basic, Delphi / Object Pascal y Groovy han ido avanzando posiciones y ahora están entre el top 15. Mientras tanto, Matlab y Swift cayeron debajo de este rango.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: Undraw.co.