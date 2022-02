Esta es la razón por la que no consigues ser reclutado como desarrollador

Las empresas están buscando desarrolladores para sus equipos. Es una realidad que hay una demanda enorme por talento y que la competencia por el mejor es lo que motiva a muchos a estudiar o aprender programación. Por desgracia, algo que no enseñan en muchos lugares es cómo aprovechar estas oportunidades. ¿Cómo encontrar empresas que están reclutando? ¿Cómo garantizar que estas empresas terminarán contratándote? ¿Qué están buscando las compañías hoy en un desarrollador?

En ENTER.CO hablamos con Nicolás Martínez Restrepo, talent adquisition specialist de Perficient, sobre los errores que suelen cometer los desarrolladores durante el proceso de reclutamiento, qué cosas están buscando hoy las compañías en el talento qué buscan y cómo hoy operan las empresas de tecnología al momento de verificar si la persona a la que están entrevistando es la correcta para la posición.

¿Cuál es el mayor error que comete un desarrollador durante el reclutamiento?

No es tanto cometer errores. El proceso de reclutamiento es sobre conocer a la persona que se va a contratar. En ese sentido, la mayor falla tiene más que ver con la forma en la que hablan de sus habilidades, que sus habilidades en sí misma.

Por ejemplo, uno de los puntos en los que no suelen mostrar esto durante este proceso de reclutamiento son las habilidades fuera de lo técnico. Las habilidades de comunicación y negociación no son muy comunes. Por eso, encontrar un desarrollador que tiene estas habilidades desde el mismo momento en el que hace el contacto con la empresa es algo muy valioso. Este es uno de los mayores puntos de mejora que puede tener un desarrollador.

¿Qué son las habilidades de comunicación y cómo las puede demostrar un candidato?

En este caso es cómo me muestro. Por ejemplo, cómo ofrezco mi perfil en redes como LinkedIn. Si tengo un GitHub o si tengo algún otro repositorio. Esta es una manera en la que yo le digo a los reclutadores cómo es que yo me relaciono con la industria. Si yo todo el tiempo estoy publicando noticias, si yo tengo proyectos que comparto con la comunidad, con esto estoy dando a entender que soy una persona mucho más integral.

Esto también implica otras cosas. Por ejemplo, durante la entrevista es importante la capacidad que tiene la persona para recibir feedback. ¿Cómo comunica y se adapta a estas oportunidades de mejora? No solo esto: cómo ofrecen ellos feedback ¿Qué opina de la app que estamos haciendo? ¿Qué opinan de las pruebas que les compartimos?

¿Qué son las habilidades de negociación y cómo las puede demostrar un candidato?

Por ejemplo, cómo negocia un candidato su contrato. Esto no solo se limita al salario que va a recibir, sino a las intenciones que tiene con la empresa: qué oportunidades de crecimiento tienen, cómo van ayudarme a capacitarme, que beneficios en términos de tiempo e independencia ofrecen, cómo es la jornada laboral. Esto lo que nos indica es el impacto que la persona quiere tener en la empresa.

¿Cuáles preguntas son indispensables?

Preguntar cómo es el proceso de crecimiento dentro de la compañía para el rol en el que yo entraría. Otra es cómo es la estructura de toma de decisiones. Es decir, que la persona verifique si va a tener voz y voto dentro de las decisiones que se tomen. También es muy importante validar cuáles van a ser las condiciones salariales, porque varían mucho en especial para los contratos en el exterior.

¿Es importante la ‘experiencia’ al momento de ser reclutado?

La experiencia no es lo importante, especialmente en las empresas de tecnología. Son los conocimientos y las habilidades. Y esto no es algo que tú puedas mostrar en una hoja de vida. Es una cosa que se muestra con las pruebas que se están realizando. Es decir, hoy podemos ‘conocer’ más del valor de un desarrollador por los repositorios en su LinkedIn que por los nombres en una hoja de vida.

¿Es decir que LinkedIn y GitHub son más importantes que diseñar una hoja de vida bonita?

Totalmente. Pero no solo pulirlo, sino además prepararse. Unirse a proyectos y desarrollar código. Unirse con grupos que ayuden a mejorar tus habilidades y conocimiento y luego mostrarlos.

¿Qué tan importante son entonces los estudios? ¿La Academia es importante?

Cada vez tiene menos importancia. Palo Alto, por ejemplo, creo un movimiento que demostró que no es algo que sea obligatorio. Cada vez tiene menor relevancia dónde estudie y más qué es lo que yo sé. No es que no se consideren. Se valoran los estudios, pero la cosa es que hoy no necesitas ir a una universidad parta desarrollar estas habilidades.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.