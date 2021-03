Aún quedan becas para que mujeres aprendan a programar

La Fundación Fondo Social ANDI, Fundación WWB y Fundación Coderise se unieron para que más mujeres puedan formarse como programadoras en Holberton School Colombia. En total son 40 becas de sostenimiento y aún quedan 29 cupos disponibles.

Las becas buscan que las elegidas no tengan que preocuparse por su sostenimiento mientras están estudiando, pues la academia exige un mínimo de ocho horas de dedicación diaria durante los nueve meses que dura el programa. Además, están enfocadas en las mujeres porque son uno de los grupos poblacionales más afectados por el desempleo en el país debido a la pandemia. La alta demanda de programadores, por supuesto, ha sido otro de los factores determinantes de esta iniciativa.

«La actual situación nos ha afectado a todos, pero hemos visto que en mucha menor medida a las compañías de tecnología que siguen necesitando programadores. Solamente hay que pensar en el crecimiento que han tenido últimamente compañías como Rappi en Colombia, Slack y Zoom con la obligatoriedad del trabajo remoto a nivel global”, comentó Jessica Mercedes, directora de la Fundación Coderise y Country Manager de Holberton Colombia.

¿Por qué becas de sostenimiento y no de estudio?

Debido a la exigencia horaria tan alta que tiene Holberton School para su programa, las seleccionadas para realizar el programa deberán enfocarse en sus estudios, que exigen ocho horas diarias y hasta 60 a la semana, por lo que las becas buscan que las participantes no tengan que preocuparse por su sostenimiento durante estos meses. Además, no tendrán que preocuparse por pagar por su formación en la academia, ya que allí no hay que pagar mientras se está estudiando, sino que se paga después de conseguir un empleo de más de 3,5 salarios mínimos.

«Está demostrado que cuando una mujer cambia su realidad, cambia también la de toda su familia y de su comunidad», agregó Mercedes. Así también lo manifiesta la Fundación WWB, que decidió apostarle a la formación de más mujeres en tecnología; de este modo, ayudar a cerrar la brecha de género en esta industria. Daniela Konietzko, presidente de la Fundación aseguró que: «Creemos en la capacidad transformadora que tienen las mujeres y su importancia en el desarrollo económico».

Las personas interesadas en aplicar pueden ingresar al sitio web de Holberton Colombia, donde también pueden encontrar más información sobre el programa. Es importante pasar primero el proceso de admisión de la academía para poder reclamar la beca, por lo que las pruebas deben realizarse antes del 2 de junio.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.

Imagen: Stories (Vía Freepik).