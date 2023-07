¡La película de ‘The Walking Dead’ ya tiene título y fecha de estreno!

Lo sabemos… The Walking Dead dejó de ser cool hace muchos años. Pero incluso aquellos que abandonaron el show desde hace temporadas deberán reconocer que algo de curiosidad les dará saber el destino y final de Rick Grimes y Michonne. Después de años de desarrollo y silencio finalmente tenemos un título para la película y una fecha de estreno, cortesía de un nuevo adelanto que se estrenó este viernes 21 de julio en la Comic Con de San Diego.

Lo primero: el título de la película es ‘The Walking Dead: The One Who Lives’ (que se traduciría a ‘El Que Vive’). El nombre del proyecto no es particularmente una pista importante sobre la historia, pero al menos nos permite separar al filme de la media docena de spin off que AMC ha lanzado en los últimos años.

También tenemos una ventana de estreno de la película, con una fecha de lanzamiento para 2024. No hay una fecha concreta todavía y aunque esto puede parecer extraño considerando que el filme lleva mucho en desarrollo, pero hay tantas series de The Walking en emisión o en camino que a estas alturas AMC tiene zombis hasta 2025.

No solo está la película, sino que también está ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ que como su nombre lo indica se centrará en el personaje interpretado por Norman Reedus y que se estrenará el próximo 10 de septiembre (y desde ya ha sido aprobado para una segunda temporada). Luego está ‘The Walking Dead: Dead City’ que tiene como protagonistas a Maggie y Negan en la ciudad de Nueva York… que en estos momentos tambalea un poco (pero que sigue siendo una serie de la franquicia, así que podemos esperar al menos 5 temporadas).

Aunque el tráiler no nos dice mayor cosa, hemos podido hacernos una idea de la historia que podemos esperar. La última vez que vimos a Rick había sido ‘rescatado’ por un helicóptero desconocido. Luego nos enteramos que esta nave era parte de uno de los más grandes grupos de sobrevivientes en los Estados Unidos, La Republica Cívica Militar. Por desgracia no se trata de un lugar bastante agradable, siendo una potencia interesada únicamente en controlar y eliminar a cualquier otra comunidad capaz de representar una amenaza real para ellos. De hecho, en otro teaser vimos algo de ellos con un campo ‘minado’ con zombis para retener a las personas que buscaban escapar.

El destino de Rick Grimes y Michonne permanece como uno de los grandes misterios de la franquicia. Así que esperamos que en 2024 finalmente tengamos algunas de estas respuestas que por años hemos esperado.