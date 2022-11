Tomo su tiempo. Pero The Walking Dead ha terminado, después de 12 años. 11 temporadas y un total de 117 episodios.

Por supuesto, entendemos si la mayoría ni siquiera está conectada con el show. Después de la aparición de Negan la serie de AMC pareció desaparecer de la memoria de muchos. Una mala temporada y decisiones ‘polémicas’ pueden hacer eso.

Así que en el interés de ahorrarte una maratón llena de capítulos sin mucho que decir, en ENTER.CO te tenemos un resumen rápido de los eventos importantes en el final de temporada que debes saber.

¿Cómo terminó The Walking Dead y qué significa su final?

Derrotando al enemigo final de The Walking Dead

En la tradición más antigua de The Walking Dead el enemigo final fue una combinación entre zombis y humanos. La nueva comunidad en la que están reunidos los protagonistas está recibiendo el ataque de una horda de muertos. No sería un problema excepto que la persona a cargo a toma la decisión de cerrar las puertas, dejar a los vivos por fuera y disparar a la hija de Rick Grimes (que ha tomado el rol de Carl como protagonista).

¿Resumen rápido? Al final un discurso consigue hacer que los soldados de la comunidad abran las puertas y permitan a las personas salvarse. Ezekiel (que en la serie sigue vivo) se convierte en el nuevo líder de esta comunidad, acompañado por Carol y el padre Gabriel.

Adiós a Rosita

Más sorprendente es el hecho de que Rosita siga viva hasta el momento en el show… no es algo que vaya a durar mucho. Parte de la trama del episodio final está en el grupo rescatando a unos bebés que han sido secuestrados (y que es parte de una historia que, les garantizamos, no necesitan saber).

En un clásico momento de The Walking Dead hay un momento en el que Rosita (que estaba rescatando a su hija) parece haber sido asesinada por una horda de zombis ¡pero no, resurge de los muertos para volver con su hija! ¡Pero no, resulta que sí había sido mordida!

Para ser justos, es uno de los momentos más emotivos del capítulo final. Los personajes se reúnen alrededor de ella y la despiden, al mismo tiempo que ella dedica todo el poco tiempo que le queda en pasarlo con su hija, con una tranquilidad algo bella.

Negan y Maggie

Esta escena es importante, solo porque está preparando un spinoff de The Walking Dead (y preparados, porque es una tendencia del capítulo).

Las últimas temporadas han trabajado la idea de Negan ‘pagando’ por sus pecados, en particular intentando compensar la muerte de Glenn. El capítulo final muestra al ex asesino disculpándose por ella «Finalmente entendí lo que debes haber sentido…Lamento mucho lo que te quité, lo que le quité a tu hijo».

Maggie, por supuesto, no acepta esas disculpas o al menos dice que no crea que puede perdonarlo. Habla de lo mucho que amó a Glenn y de cómo Negan solo le recuerda la crueldad con la que lo asesinó. Sin embargo, Maggie sí le agradece por todas las veces que él la salvó a ella y a su hijo:

“Porque no quiero odiarte más. No quiero lastimar así. Y no quiero que mi hijo vea que alguien tiene ese tipo de dominio sobre mí. Si Annie (una mujer con la que Negan tiene una relación y de la que está enamorada) y tú quieren quedarse, se han ganado su lugar. … Porque todo lo que tengo son mis recuerdos, y no quiero recordar a Glenn así”.

Al final vemos a Negan despedirse del grupo. Sabemos que veremos de nuevo al personaje en un show spinoff que lo mostrará a él y Maggie reunidos en Nueva York… aunque cómo llegan allí está por verse.

El destino final de Daryl

Por supuesto Negan no es el único personaje que tiene un spinoff en camino. Daryl también tendrá su propio show y el capítulo final tiene un momento en el que él se despide de todos los personajes, asegurando que saldrá en búsqueda de Rick y Michonne (los dos desaparecidos, sin alguna certeza de si incluso están vivos).

La serie incluso tiene un momento en el que rompe la cuarta pared y Norman Reedus (Daryl) le dice a Melissa McBride (Carol) que le gustaría que lo hubiera acompañado. Originalmente el show iba a estar protagonizado por ambos, pero a último momento McBride anunció que se retiraba del proyecto.

¡Rick está de regreso!

Hay una escena más al final de The Walking Dead. A través de clips que se entrelazan vemos a Michonne y a Rick de regreso.

La salida de Rick de show fue uno de los puntos más polémicos de la serie. La última vez que lo vimos estaba montado en un helicóptero, sin mayores detalles de a dónde iba. Al parecer dónde sea que haya terminado, Rick está en la fuga. Vemos al personaje caminar por un pantano con zombis enterrados como minas ‘no muertas’. Alguien en un helicóptero le dice a Rick que se rinda y que no tiene ninguna otra opción.

Por otro lado, vemos a Michonne cabalgar (armadura samurái y todo) en búsqueda de Rick. ¿Finalmente tendremos respuestas? Con algo de suerte no tendremos que esperar otros 12 años para ellas.

Imágenes: AMC