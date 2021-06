HBO advierte que no todos los spinoff de ‘Game of Thrones’ podrían ocurrir

"Solo House of The Dragon está en producción, el resto (de las series de 'Game of Thrones') está en desarrollo y tomaremos una decisión".

Hace poco recibimos las primeras imágenes de ‘House of the Dragon’. El spinoff es el primer proyecto de la franquicia de George R.R Martin en el que la productora trabajará después de ‘Game of Thrones’. Sin embargo, conocemos de muchas otras historias que han sido filtradas y que parecen mostrar la intención de querer construir un ‘multiverso’ de la franquicia. Pero, ojo, es posible que una buena parte de estas producciones no terminen viendo la luz.

La razón es un comentario que surgió durante la conferencia de medios más reciente de Warner Media. En ella Casey Bloys, jefe de contenido de HBO, entregó una actualización sobre algunos de estos proyectos y aclaró que, por ahora, solo ‘House of Dragon’ tiene luz verde para ser algo más que una idea.

“La buena noticia es que todo lo que haces [relacionado con GoT] se convierte en noticia. Cualquier guión en desarrollo o guion que se lanza se convierte en noticia e inevitablemente se informa y la gente asume que está en producción. Solo House of The Dragon está en producción, el resto está en desarrollo y tomaremos una decisión», lee la declaración para Deadline.

¿Cuál es la diferente entre una serie que está en producción vs una que está en desarrollo? De manera sencilla, en que una tiene por completo el visto bueno y ha pasado el al menos el filtro inicial para llegar a la plataforma. Una serie en desarrollo puede tener reclutados a actores, puede tener guiones completos e incluso una idea de su trama, pero técnicamente no es nada más que la promesa de un show. Es, precisamente, lo que ocurrió con ‘The Long Night’. La serie que iba a desarrollarse en el pasado, antes de la primera guerra entre el Rey de la Noche y los primeros hombres. Aunque el proyecto ya contaba con elenco, premisa y el apoyo de los fans, terminó por ser cancelado.

En una mala noticia, porque en verdad hay muchos proyectos de ‘Game of Thrones’ en desarrollo que no carecen de potencial.

Por ejemplo, está ‘Tales of Dunk and Egg’ que seguirá las aventuras de Sir Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg). La historia tendrá lugar 90 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. Se trata de la adaptación de una novela/antología publicada por Martin en 2015 de tres novelas cortas de la saga de ‘Dunk and Egg: The Hedge Knight’, ‘The Sorno Sword’ y ‘The Mystery Knight’.

También se ha hablado de una producción animada de ‘Game of Thrones’, que significaría el primer proyecto de la franquicia por fuera de los live action.

‘House of the Dragon’ tiene programado su estreno el próximo año en HBO y HBO Max.

Imágenes: HBO