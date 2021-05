HBO revela las imágenes de ‘House of the Dragon’

Aunque todavía no cuenta con una fecha exacta de estreno, ‘House of the Dragon’ nos presenta sus primeras imágenes oficiales. La serie será la primera historia alterna a ‘Game of Thrones’, dos años después del final del show de HBO. Las fotografías no entregan algún detalle importante de la trama, pero sí presentan algunos de los actores que serán el centro de este nuevo drama.

‘House of the Dragon’ tendrá lugar 300 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. Su historia se centrará en contar la historia de la familia Targaryen, en su época de gloria cuando dominaba sin ningún tipo de oposición Westeros. De hecho, la historia se concentrará en contar los eventos que llevaron a la crisis conocida como ‘La Danza de los dragones’, que culminó con la muerte de la mayoría de dragones de la casa ancestral. La serie fue creada por George R.R Martin (autor de las novelas que inspiraron la serie original) y Miguel Sapochnik.

‘House of Dragon’ está planeada como una serie de HBO, sin detalles de si el show será también transmitido de manera simultánea en HBO Max. Las licencias para la plataforma son, a la fecha, uno de los elementos más confusos de su estrategia. Considerando que la cadena tiene compromisos con las plataformas de TV por cable es posible que originalmente se transmita solo por TV y luego llegue al servicio de streaming.

En esta primera foto vemos a Olivia Cooke, que protagoniza Alicent Hightower. La segunda esposa del rey Viserys I Targaryen.

Steve Toussaint interpreta a Lord Corlys Velaryon. En los eventos de la Danza de Dragones, Velaryon resulta fundamental al convertirse en la mano de la reina Rhaenyra Targaryen y, de manera no intencional, desencadenar una de las peores crisis en Westeros.

En la última foto vemos a Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen y a Matt Smith como el Principe Daemon Targaryen. Cuando la segunda esposa del actual rey declare a su hijo como el verdadero heredero del trono de hierro, Rhaenyra y Daemon comenzarán una guerra civil que, sin saberlo, terminará en casi la destrucción de su casa.

Imágenes: HBO