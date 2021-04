‘House of the Dragon’ se estrenará en 2022

El aniversario más reciente de ‘Game of Thrones’ nos recordó lo grande que era la serie. Hemos tenido un par de años para olvidar el dolor de cabeza que fue su última temporada y prepararnos para su regreso. HBO ha anunciado que la próxima serie de la franquicia llegará en 2022 y que ya ha comenzado su producción.

La noticia fue compartida por una publicación en las redes de ‘Game of Thrones’ que, además, compartieron una foto del equipo realizando la primera lectura de guion (a una distancia social mínima). Por ahora no hay mayores detalles sobre la producción pero HBO le pidió a los fans que estén atentos a las noticias de ‘House of the Dragon’.

Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u — 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021

‘House of the Dragon’ ha enlistado ha alguinos de los mejores talentos de pantalla chica británica. El elenco (que por ahora conocemos) está compuesto por Fabien Frankel (The Serpent), Paddy Considine (24 Hour Party People), Olivia Cooke (Ready Player One), Matt Smith (Doctor Who), y Emma D’Arcy (Truth Seekers).

En caso de que no hayas estado muy conectado con noticias de la franquicia, ‘House of the Dragon’ estará concentrada en la historia de la familia Targaryen. La cada ancestral que reinó durante tantos años a Westeros siempre ha sido uno de los elementos más fascinantes dela mitología de su universo. De hecho, ‘La Danza de los Dragones’ (que consistió en una guerra civil entre los herederos de la casa) es un evento con el mismo nivel de tragedias que el de ‘Game of Thrones’. Quizás uno más grande, considerando que culminó en la desaparición de los últimos dragones en existencia.

Quizás para alivio (o preocupación) de algunos los fans de la franquicia ni David Benioff ni D. B. Weiss harán parte de esta secuela. El dúo creador de la serie original cayó en desgracia después de que la última temporada fallara en conquistar a los fans. En su remplazo la nueva serie está siendo co creada por George R.R Martin (el autor de los libros que inspiran este universo) y Ryan Condal (Colony, Rampage).

Tampoco es el único producto de Game of Thrones en camino. HBO ha confirmado la existencia de al menos dos series más e incluso la posibilidad de una serie animada.

Imágenes. HBO