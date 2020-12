HBO nos presenta el arte de ‘House of the Dragon’

No hay una fecha clara para su lanzamiento, pero se espera que la producción de 'House of the Dragon' se ponga en marcha el próximo año.

HBO se está tomando el tiempo en traer sus proyectos inspirados en el mundo de ‘Game of Thrones’. Una estrategia sana, considerando que los fans siguen algo cínicos con el tema de su final. Esto ha llevado a la cancelación de proyectos en marcha, simplemente porque el estudio ha pasado de ‘esta franquicia nos está dando millones’ a ‘intentemos no ser el chiste de la nueva temporada’.

Uno de los proyectos que a muchos puede interesar es la serie ‘House of the Dragon’ (o ‘Casa del Dragón’ en español). Como su nombre indicará, a cualquier fan de la serie, se trata de un proyecto que tendrá como centro los años dorados de la casa Taragaryen, en aquellos días en los que todavía eran reconocidos por volar con dragones y dominar Westeros con fuego y hierro. La serie tendrá lugar 300 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. También será producida por George R.R Martin (famoso autor de la saga de ‘Canción de Fuego y Hielo, además de procastinador de tiempo completo) y Ryan Condal (‘Proyecto Rampage’ y ‘Hércules’).

‘House of the Dragon’ todavía está en sus primeras etapas. Pero, esto no significa que HBO no pueda comenzar a entregarnos información sobre lo que podemos esperar de la serie. A través de Twitter, la plataforma compartió imágenes del arte conceptual de la serie, que nos muestra a dos dragones (esperamos que esta vez no mueran de maneras tan frustrantes como en Game of Thrones).

En cuanto al elenco, ya tenemos algunos nombres fichados para la serie. Paddy Considine («The Third Day» y «The Outsider» de HBO) interpretará al Rey Viserys Targaryen. De acuerdo a los datos ofrecidos por el estudio, la historia apunta a que Viserys fue elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. “Conocido como un hombre decente, Viserys quiere llevar adelante el legado de su abuelo, pero eso no necesariamente lo convierte en un gran rey”.

No hay una fecha clara para su lanzamiento, pero se espera que la producción se ponga en marcha el próximo año. La serie está programada como uno de los grandes estrenos de HBO y HBO Max.