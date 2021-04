No. HBO no planea grabar de nuevo la temporada 8 de ‘Game of Thrones’

Ayer HBO lanzó un nuevo adelanto de la temporada 8 de ‘Game of Thrones’. Si la frase suena de tiempo no es porque estemos reportando la noticia tres años tarde, sino porque la franquicia estaba celebrando ayer el aniversario 10 de la décima temporada del lanzamiento del show. En caso de que te lo hayas perdido puedes verlo al inicio de esta nota, a menos de que no quieras recibir algún spoiler del show pues se trata de una serie de clips que resumen los eventos del final del show.

El lanzamiento del tráiler despertó la polémica sobre la temporada 8 de ‘Game of Thrones’. No es un secreto que el final del show es polémico, con algunos asegurando que es una de las peores conclusiones en la historia de la TV. Es algo que se ve claro en los comentarios que van desde aquellos que analizan los fallos de la última temporada a los que de manera sencilla se burlan por sus problemas más evidentes.

Esto también despertó la conversación sobre la petición a HBO de que haga de nuevo la temporada 8. Una solicitud que data de mucho antes de este aniversario, pero que se ha visto resucitaba por eventos como el Snyder Cut. El lanzamiento del adelanto despertó las esperanzas de los fans del show de quizás una redención.

Pero la realidad es que grabar o lanzar de nuevo la temporada final de Game of Thrones es imposible. Las personas, de manera equivocada, siguen utilizando la ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’ para este argumento. Pero en el caso de la cinta el director no tuvo que grabar de nuevo el filme, solo utilizó montaje que no había sido utilizado. En el caso de ‘Game of Thrones’, una grabación supondría literalmente grabar por completo momentos que han sido bastante polémicos.

Lo que supone gastos irreales para la plataforma sin ningún tipo de beneficio. ‘Game of Thrones’ ya era una franquicia que era costosa de llevar a la pantalla grande. Esto por no mencionar el costo que tendría convencer al elenco original del regresar, especialmente cuando la mayoría de ellos han expresado su intención de alejarse de estos roles y enfocarse en nuevos proyectos.

El mayor problema es que, a estas alturas, no hay una fuente adicional para comparar el final. Gerge R.R. Martin no ha publicado el sexto libro y, considerando que ya casi vamos para una década sin él, no sería realista el esperar que la última parte salga con los actores todavía en la capacidad de retornar a los mismos roles que dejaron. Quizás algún día ocurra una nueva adaptación de la serie original mucho más fiel a las novelas, pero es una idea que solo se puede imaginar en un futuro muy, muy lejano.