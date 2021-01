 ‘Game of Thrones’ tendría una serie animada en HBO Max

Las series animadas parecen ser la nueva moda en los servicios de streaming. Ayer reportábamos que ‘Tomb Raider’ y la ‘Isla Calavera’ de Kong tendrían una versión en 2D en las pantallas de Netflix. Comenzamos este jueves, 28 de enero, con otro reporte de The Hollywood Reporter que asegura que HBO está trabajando en un nuevo proyecto animado para su franquicia más influyente en la última década: ‘Game of Thrones’.

De acuerdo con el artículo, el proyecto está en sus primeras etapas de producción. Sin embargo, la nota también advierte que no hay ningún acuerdo realizado, por lo que es posible que la idea nunca termine viendo la luz. Al parecer, los primeros encuentros han sido con los escritores y se espera que la serie tenga el mismo tono adulto que caracterizó al hit de HBO.

La idea de una serie animada de ‘Game of Thrones’ es quizás la más esperada por muchos. Aunque los actores en la vida real fueron los que impulsaron la popularidad del show, no queda duda de que algunas de sus historias pueden ser explotadas con el potencial casi ilimitado de la animación. Ya hay muestras de que el formato funciona, con los cortos en los DVD del show que expandían los relatos de Westeros a través de las voces de los actores del show. También suena bastante atractivo un show inspirado en el pasado de estos héroes y dragones al mejor estilo de ‘Castlevania’.

HBO también tendría razones para invertir en este proyecto. La plataforma está buscando expandirse a nuevos mercado y la clave en su éxito radica en la variedad y calidad de oferta de productos que pueda ofrecer. Utilizar una franquicia tan popular como es ‘Game of Thrones’ parece solo lógico. La animación puede atraer a aquellos fans que quizás no se sientan tan cómodos con los live action del show. Tampoco es la única producción del universo de George R.R Martin en camino. HBO está trabajando en otro show llamado ‘House of the Dragon’, 300 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’ y que se centrará en los años dorados de la casa que reinó durante mucho tiempo en Westeros.

También hay rumores de una segunda serie en producción llamada ‘Tales of Dunk and Egg’, otra precuela de ‘Game of Thrones’ que seguirá las aventuras de Sir Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg). La historia tendrá lugar 90 años antes da la muerte de Robert Baratheon.

Imágenes: HBO