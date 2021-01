‘Tales of Dunk and Egg’: otra precuela de ‘Game of Thrones’

Un spinoff se ha cancelado. Otro sigue en desarrollo. George R.R Martin ni siquiera en cuarentena pudo terminar el nuevo libro… así que mientras tanto hay una segunda precuela más de ‘Game of Thornes’ para HBO. Así lo anunció Variety, en un reporte en el que confirmó el desarrollo de ‘Tales of Dunk and Egg’ (que se traduciría al español como, ‘relatos de Dunk y Huevo’).

De acuerdo con la descripción de la historia, se tratará de un show de una hora inspirado en el mundo de fantasía de Martin. La serie seguirá las aventuras de Sir Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg). La historia tendrá lugar 90 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’. Se trata de la adaptación de una novela/antología publicada por Martin en 2015 de tres novelas cortas de la saga de Dunk and Egg: The Hedge Knight, The Sorno Sword y The Mystery Knight.

El inicio de producción no es garantía de que el proyecto, en algún momento, vea la luz. Inicialmente parecía que cualquier producción relacionada con Game of Thrones podía ser un éxito. Pero después de un final polémico, HBO parece haber tomado un enfoque más conservador con su franquicia. Es, quizás, la razón por la que terminó cancelando ‘The Long Night’, que fue el primer proyecto del universo de ‘Canción de fuego y hielo’, que inicialmente iba a contar la historia de la primera guerra entre los caminantes blancos y los primeros hombres.

Tampoco es el único proyecto de ‘Game of Thrones’ en camino. HBO ahora mismo está produciendo otra serie (también enfocada en los Targaryen) con el nombre de ‘House of the Dragon’, que tendrá lugar 300 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’ y se enfocará en los años dorados de la casa que reinó durante mucho tiempo en Westeros. Hace poco HBO compartió el arte conceptual de su historia, pero no ha confirmado una ventana de tiempo en la que deberíamos esperar su estreno.

De acuerdo con Variety. ‘Tales of Dunk and Egg’ es uno de los proyectos de alta prioridad para HBO. Pero, considerando todo lo anterior, además de otras series en camino como la adaptación de ‘The Last of Us’, sugerimos no esperar sentados para su llegada. Los fans de ‘Game of Thrones’ al menos tienen mucha paciencia. Después de todo, ya casi alcanzamos una década esperando la salida de un nuevo libro.

Imágenes: HBO