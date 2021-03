HBO ordena 3 series adicionales de ‘Game of Thrones’

Con Disney+ aprovechando al máximo las licencias de Star Wars y Marvel, HBO está en el mismo plan con Game of Thrones. Este viernes se informó que la compañía anunció tres nuevas series que explorarán el universo inspirado en las novelas de George R.R Martin.

Las tres nuevas series que han sido anunciadas son ‘9 Voyages’, ‘Flea Bottom’ y ‘10,000 Ships’.

‘9 Voyages’ (que se traduciría al español como ‘Nueve viajes’) que también tiene como nombre tentativo ‘Sea Snake’ (serpiente de mar) seguiría a Lord Corlys Velaryon, mientras que aborda la nave Serpiente Mar en una aventura épica. La historia seguiría al legendario explorador y esposo de Rhaenys Targaryen, contando la leyenda del hombre que reunión con sus aventuras una fortuna más grande que la de los Lannister y una tropa marina que haría envidiar hasta a los Greyjoy.

‘Flea Bottom’ toma el nombre del barrio más pobre de Kings Landing (en la traducción al español se le llama ‘Lecho de Pulgas’), que de hecho es el lugar en el que durante un tiempo vivió Arya después de que su padre fuera arrestado. No hay mayores detalles de esta serie.

La última historia en ser aprobada es ‘10,000 Ships’ (‘10.000 naves’ en español), que nuevamente seguirá a una figura legendaria en el universo de ‘Game of Thones’, la princesa Nymeria en sus viajes a Dorne con los Rhyonar y su eventual matrimonio con Lord Mors Martell. El nombre de la historia viene de uno de los elementos más míticos de su leyenda: su decisión de quemar las 10.000 naves en las que llegó, huyendo de señores de Valyria, de manera que ninguna persona pudiera tomar la decisión de volver.

Con esto, ya son seis las series en desarrollo que tiene HBO alrededor del mundo de ‘Game of Thrones’. La próxima en llegar será ‘House of the Dragon’ que explorará más del pasado de la familia que gobernó durante años Westeros, mientras que ‘Tales Of Dunk & Egg’ se encargará de contar la historia de un caballero y el joven príncipe que debe proteger. A esto también se suma un proyecto animado que no tiene nombre o sinopsis.

Algo importante es que todas estas historias son precuelas de la serie original. Una razón está en que el mundo de Westeros, sin duda, tiene muchas leyendas por explorar. Pero quizás la razón más importante está en que la serie no quiere abordar la polémica conclusión de ‘Game of Thrones’ por lo que en esta ocasión el dicho de ‘todo pasado fue mejor’ aplica como anillo al dedo.

Por ahora, ninguna de estas series tiene una fecha exacta para su salida. Sin embargo, podríamos esperar que la productora esté poniendo pedal a su desarrollo, considerando lo vitales que pueden ser para la penetración de HBO Max.

Imágenes: HBO