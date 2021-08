Pixel 6, el nuevo teléfono de Google con chipset propio

Google presentó hoy su nuevo Pixel 6, el primer teléfono con SoC propio, el Google Tensor. Este chipset está construido en detalle por la empresa y como muchos esperarían su principal objetivo es mejorar la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes. Estas son dos características muy importantes en los Pixel.

Aunque este dispositivo no llega a Colombia, de manera oficial, será interesante lo que los expertos tendrán para decir sobre el Pixel 6, pues el Google Tensor está construido precisamente en detalle para destacar las cualidades que la empresa quiere destacar. Hasta el momento, los diferentes modelos han logrado llamar la atención por competir con teléfonos de gama alta gracias a su software.

