MediaTek conquisto el mercado de smartphones en 2020

Con una presencia en la gama media cada vez más grande, es posible que hoy el cerebro de tu equipo sea MediaTek.

No es exagerado el afirmar que para el ecosistema de smartphones en Colombia, MediaTek se ha convertido en un jugador clave. La gama media siempre ha sido el segmento más popular en nuestro país. En 2020 más de la mitad de los dispositivos que han llegado a este público tienen un cerebro del fabricante chino, yendo desde marcas que llevan un buen tiempo en el mercado como es Samsung o Xiaomi, hasta nuevos retadores en el segmento como es Tecno o Vivo.

Es, también, una tendencia que se ha visto resaltada por el hecho de que el fabricante ha tenido un año notable en el reconocimiento que se le ha dado a sus SoC, en especial para la gama media. El reporte de octubre de Antutu (la página que mide el desempeño de los celulares) ubicó en los tres primeros lugares a dispositivos con sus procesadores (IQOO Z1, Redmi K30 Ultra y Honor 30). Así que en un año complicado, MediaTek ha visto un crecimiento impresionante en su entrada al mercado.

Para hablar de esto conversamos con Amikam Yalovetzky, gerente de ventas senior para MediaTek en América Latina, sobre la compañía, el segmento de los procesadores para celulares en América Latina y qué ha significado para la marca este aumento en su presencia en el país en 2020

¿Cuál ha sido la tendencia en chipsets en 2020 para MediaTek?

El tema número uno siguió siendo el de smartphones, fortaleciendo las diferentes gamas de 4G. Fuera de América Latina, sin duda el tema fue el chipset 5G, que en el caso de MediaTek dio como resultado nuestra familia Dimensity. Esto a su vez, para nosotros, tuvo como resultado una cantidad importante de iniciativas en el mundo. En Colombia comenzamos a trabajar con los operadores planificando la llegada de estas redes e incluso hicimos una prueba de velocidad de 5G en laboratorio.

Te puede interesar: MediaTek presenta sus nuevos SoC Dimensity 700

En octubre Antutu publicó un reporte con los celulares más potentes de gama media. La lista está encabezada por dos celulares con SoC MediaTek y tiene la mayor cantidad de equipos con sus chipsets. La tendencia en 2020 para ustedes fue expandirse en la gama media. ¿Creen que es algo que continuará en 2021?

La meta del 2021 para MediaTek es crecer a lo ancho y alto. Es decir, llegar a más gamas altas, pero al mismo tiempo seguir fortaleciendo la gama media, que es la gama más consumida en Colombia y en América Latina (en Colombia estando el mayor pico de consumo en los precios cerca a la exención del IVA). Estamos hablando de traer un modem más avanzado en el próximo año, apuntando a más tecnologías de inteligencia artificial y gaming para la gama media. Hoy en día, creo que sacando a Apple, MediaTek tiene presencia en todas las marcas: Samsung, LG Huawei, Xiaomi, Vivo, Motorola, Nokia, Redmi…

En 2020 una de las tendencias que vimos, en especial desde MediaTek, fue el llevar el gaming a la gama media, con la familia de procesadores G ¿Podemos esperar que esto continúe y que en el algún momento veamos un equipo ‘gamer’ para la gama baja?

A parte del apellido G, obviamente tenemos una tecnología que llamamos HyperEngine. Con cuatro motores, que trabajan para optimizar la experiencia de juego. Por ejemplo, el primero sirve para detectar cuál red (WiFi o de datos) es la mejor para poder jugar y realizar el cambio, de manera que tenga una experiencia continua. O, por otro lado, el hecho de que pueda recibir una llamada sin que pierda la conexión. Los otros se enfocan en temas como el táctil, calidad de imagen o el motor más importante, es el de administración de recursos: distribuir el juego entre CPU, GPU y memoria.

Nuestro ‘amor’ con el tema de la familia G y a mitad de 2020 presentamos el G25 y G35, incrementando más el rango de equipos capacitados con estas ventajas. Así que la meta es seguir apostando que cada vez más fabricantes le apuesten a dispositivos gamers, optando por llevarlos a gamas más bajas.

Te puede interesar: Estas son las marcas de celulares más vendidas en Colombia, octubre de 2020

MediaTek tuvo una presentación en octubre en la que afirmó que el discurso había cambiado: ya no era alcanzar a los otros fabricantes, sino que eran ustedes los que estaban imponiendo tendencias. Pero en el mundo de los SoC para smartphones esto es complicado, considerando que cada año vemos saltos más grandes en las generaciones. ¿Cómo se puede mantener competitivo en un mercado que avanza a zancadas?

Nuestra competencia viene del tema de comunicaciones, inventores del modem. Y nosotros, como nuestro nombre lo indica, venimos del procesamiento de medios/media. En temas de 3G y 4G nos llevaban años, porque hacer un módem móvil es muy complicado, razón por la que la mayoría de fabricantes no usan sus propios módems. ¿Cómo se mantiene uno al día con la competencia? Lo primero es estar siempre al tope de la tecnología. Por eso, por ejemplo, es utilizar los últimos núcleos de tope de ARM; esta al día con la tecnología de fabricación, como nuestra familia de 5G que está basada en la tecnología de 5 nanómetros.

Es también una cuestión de, en esa investigación, buscar un balance. Por ejemplo en los SoC para 4G fuimos de los primeros en bajar de 16nm a 12nm. Creo que una de las cosas en las que tenemos ventaja es tener una unidad de negocio, con miles de ingenieros, enfocados en probar nuevas cosas. Lo que el público no ve es que el chipset que sale al mercado es el producto de cientos de pruebas que no funcionaron, pero que pavimentaron el camino para esas nuevas tecnologías.

Por ejemplo, la inversión que hace MediaTek en investigación es cerca del 20% de sus ingresos anuales. Estamos hablando de cerca de 1.8 mil millones de dólares.

Más de la mitad de los dispositivos que llegan hoy a Colombia tienen un cerebro MediaTek ¿Cuál ha sido estrategia para posicionarse a más marcas?

Son varios factores. Lo primero es escuchar las necesidades del cliente. Y sus necesidades son las del mercado. Es asegurar que la plataforma cuente con los requisitos de red, porque si no se cumple ahí no se puede homologar el equipo, por lo que la prioridad es garantizar una homologación rápida para que estos dispositivos no queden por fuera. Esto significa que hay que poner esfuerzo no solo en los chipsets, sino también en el ecosistema. Que el que diseña el equipo con nuestro SoC tenga las herramientas, que tengan integración de hardware y software.

Si logramos reducir el tiempo de salida al mercado, dar una plataforma que es robusta e innovadora a un precio que es adecuado, creo que eso es muy llamativo para todas las marcas. Como MediaTek nuestro trabajo no solo es crear chipsets, sino entender estos mercados y traducir esas necesidades a nuestros departamentos de desarrollo y que todo esto sea implementado de manera rápida. Si vez la velocidad en la que salen nuevos productos, es increíble. Cada seis meses tienen nuevos portafolios. Esto solo se puede hacer en las condiciones que hemos creado como fabricantes.

Imágenes: Archivo ENTER.CO