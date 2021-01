LG no se saldrá del negocio de los smartphones

Aunque LG hoy es muchos menos activo en el segmento de los teléfonos móviles, todavía sigue apostando a producir smartphones. Por ejemplo, recientemente la compañía ganó muchos titulares por su dispositivo móvil con una pantalla rotativa (similar al concepto del TV Sero, pero para celulares) o el dispositivo con pantalla enrollable, que una vez más se presentó durante CES 2021.

Sin embargo, todo indica que la compañía está realizando ajustes a esta división. Antes de que terminara 2020 un reporte de Reuters indicó que LG estaría pensando en tercerizar una parte de este negocio. De manera específica, la compañía quería que todo el segmento de equipos gama baja/media fuera pasado a otra compañía.

Pero esta semana un rumor más extremo surgió. Una que indicaba que LG podría estar pensando en salirse por completo del negocio de los smartphones. El medio coreano TheElec publicó un artículo (que ya fue eliminado de su sitio) en que aseguraba que un correo había sido enviado a sus empleados anunciando la decisión y que este ‘cierre’ comenzaría a inicios de febrero de este año. El correo también indicaba a sus empleados el “detener todo el desarrollo de dispositivos, excepto por el smartphone enrollable que había sido presentado en CES 2021’. La decisión se habría tomado debido a un déficit crónico.

This is…dramatic news from TheElec, if true.

«Exiting the LG Electronics smartphone business… Major announcement on the 26th»

https://t.co/mJeCejXm7A

We’re contacting PR to find out if it’s true.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 15, 2021