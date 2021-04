Lenovo Phone Duel 2: con tasa de respuesta de 720Hz

Lenovo le está apostando muy fuerte a la gama gaming. No solo con sus computadoras, sino también con sus celulares. Aunque en Colombia no hemos recibido el primero, esto no elimina el hecho de que sus equipos son el sueño de aquellos que utilizan su celular como consola preferida y que no pueden esperar al momento en que Xbox Game Pass o Stadia les permita jugar con el smartphone. Y el Lenovo Phone Duel 2 demuestra que cuando se habla de celulares gamer no hay lugar para sutilezas

Para empezar está el diseño. El equipo está pensado más para funcionar como una Switch o PS Vita que como un celular. Por eso cuenta con ocho botones distribuidos en el costado y en la parte trasera del equipo, junto con dos puntos especializados de presión en la pantalla para funcionar como joystick. Este elemento no es gratuito, pues viene acompañado de una tasa de respuesta de 720Hz. Un elemento que pone al Lenovo Phone Duel 2 muy lejos de los dispositivos de gama alta de Samsung o Apple e incluso millas por delante de dispositivos gaming como el Rog Phone de Asus.

Te puede interesar: Evaluación realme 7: la gama media lista para jugar

El dispositivo viene equipado con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 888. En cuanto a tasa de refresco no hay muchos cambios, manteniendo el máximo de 144Hz, acompañada de una pantalla de 6.92 pulgadas Amoled Full HD. Un elemento importante es que el equipo cuenta con un sistema de ventilación que no utiliza uno, sino dos ventiladores, con un diseño que pone al procesador en el medio. El objetivo no solo es ofrecer una mejor refrigeración al SoC del equipo, sino además que el jugador no reciba mucho calor en sus dedos al distancia la posición de estos de este componente.

En términos de independencia el equipo no debería sufrir. Viene con una batería de 5.500 mAh y un tiempo de carga rápido de 90W, junto con dos puertos USB-C, en caso de que quieras hacer streaming mientras que lo utilizar para jugar. Las cámaras del celular no son nada del otro mundo. Lenovo decidió mantener la pantalla sin alguna punzada para la cámara principal y en vez de esto la escondió con un sistema pop up, actualizando su lente a 44MP. Su cámara trasera está compuesta por dos lentes: uno de 64 MP acompañado de otro de 16 MP ultra gran angular.

Por supuesto, el equipo no es precisamente económico. El dispositivo tiene un precio inicial de 799 euros (3.4 millones de pesos aproximadamente) en su configuración de 12GB de RAM y 256GB de memoria. La versión de 16GB RAM y 512GB de memoria tiene un precio inicial de 999 euros (4.3 millones de pesos aproximadamente). Por ahora solo estará disponible en China.

Imágenes: Lenovo