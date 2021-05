Honor regresaría con servicios de Google

Honor fue vendido el año pasado al consorcio Zhixin New Information Technology Ltda., aunque esta es una empresa china, no tiene el veto de su casa matriz original, Huawei. Lo que le ha dado la libertad a la marca de negociar de nuevo con empresas de Estados Unidos para reestablecer su producción. Por ejemplo, la marca confirmó que el próximo Honor 50 tendría el chipset Snapdragon 778G y confirmó que los servicios de Google también estarían incluidos.

La información sobre los servicios de Google proviene de la cuenta oficial de Honor Alemania. En esta un usuario le preguntó que, si el próximo Honor vendría con Google, a lo que la cuenta respondió positivamente, informó el portal GizmoChina.

Aunque aún no conocemos los planes de Zhixin New Information Technology Ltda. sobre la distribución de Honor; si tenemos en cuenta que sus cuentas internacionales aún siguen activas y creando conversación con los usuarios, probablemente no sea muy aventurado decir que veremos una nueva generación de Honor en diferentes países. Por ahora, hará falta ver los cambios que tendrán estos dispositivos y cuánto mantendrá en cuanto a su original.

Así mismo, habrá que ver que tanta lealtad tendrá de los usuarios que la abandonaron debido al veto estadounidense. Con la entrada de las diferentes marcas chinas a Colombia durante el 2020, con características y promesas similares: teléfonos amigables con el bolsillo con características de alta gama y enfocados a los jóvenes, muy probablemente tendrá que luchar una batalla por volverlos a atrapar.

Imagen: Archivo de ENTER.CO.