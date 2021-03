Google Maps ahora tiene tema oscuro

El tema oscuro en los celulares se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos usuarios. Lo malo, no todas las aplicaciones lo tienen, pero muchas de ellas están trabajando y cuando anuncian la funcionalidad siempre es una buena noticia.

Esta vez, es el turno de Google Maps. La aplicación hizo el anuncio a través de una aplicación de Twitter:

What do we want? Dark theme! Where do we want it? Google Maps!

Dark theme is now available on @googlemaps. pic.twitter.com/V9FyjPLwES

— Android (@Android) March 18, 2021