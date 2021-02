Evaluación: Motorola Razr (2020)

El Motorola Razr es el regreso del popular Razr V3 y a Colombia este teléfono llegó por un precio de $6.999.900 para que los amantes del dispositivo y nostálgicos tengan una oportunidad de disfrutarlo una vez más. La marca sabía que los fans no dejarían escapar ningún detalle, por lo que nos entregaron un diseño limpio, delgado y sencillo y probablemente uno de los mejores, en este sentido, que veremos en años.

También te puede interesar: Razr, precio y disponibilidad en Colombia.

Pero hay algo que deben tener en cuenta. Mientras que, en diseño tenemos algo innovador, Motorola deja en claro que hay una serie de sacrificios que hay que tener en cuenta y que el usuario debe estar dispuesto a hacer. Por ejemplo, para tener una pantalla flexible, no es posible tener Gorilla Glass, lo que significa que su pantalla plástica es mucho más propensa a rayones, al igual que la carcasa. La batería y cámaras entran también en esta categoría.

Motorola trata de pagar estas debilidades con otras características, además de su diseño, entre ellos un buen sonido y funcionalidades de la pantalla externa. La gran pregunta que queda por responder es ¿Estaremos los usuarios dispuestos a aceptar los sacrificios por el precio del Razr en Colombia?

Los sacrificios del Motorola Razr

Los sacrificios del Motorola Razr son varios. Por un lado, como ya lo mencioné, la pantalla es mucho más delicada a los que nos hemos acostumbrado con los actuales teléfonos. Gracias al Gorila Glass, guardamos el celular con llaves y monedas que en circunstancias normales no causarían mayores cambios en el teléfono, pero con el Razr nos podemos encontrar rayones que nos van a molestar, tanto en la pantalla como en la carcasa.

Lo mismo sucede con la batería, en esta ocasión tenemos una capacidad de 2.800 mAh. Los teléfonos actuales tienen entre 4.000 y 5.000 mAh; así que si decides invertir en este teléfono tendrás que pensar en cuánto te podría afectar. Si comparamos la batería del Galaxy Z Fold 2 (4.500 mAh), ver una película en Netflix gasta menos del 10 %; mientras que en el Motorola Razr la batería disminuyó más del 20 %.

En cuanto a los videojuegos, lamentablemente, no logré abrir ‘Call of Duty’ o ‘Fortnite’ a pesar de que tiene 8 GB de RAM y suficiente memoria para que corriera. ‘Among Us’, un juego que no exige muchos recursos corrió de manera fácil, pero tanto con la película como con los videojuegos sencillos, el Razr se calienta fácilmente, sobre todo la parte inferior y puede ser molesta para el tacto.

En las cámaras también hay una serie de sacrificios. La trasera tiene solo un lente de 48 megapíxeles (que funciona como frontal cuando el teléfono está cerrado); a pesar de ser suficiente calidad, al no tener otros lentes se extrañan algunas características de las cámaras múltiples de los dispositivos actuales. Por ejemplo, solo tiene un zoom de 8X y en este punto las fotos quedan con ruido. El sistema de reconocimiento facial, que usa la cámara trasera tampoco funciona en situaciones de poca luz.

La cámara frontal, en cambio, funciona bien. Las selfies son lo que prometen sus 20 megapíxeles. Una recomendación, el Razr viene con la configuración de tomar fotografías en formato 3:9, por lo que es recomendable cambiarlo en configuraciones a 16:9 para que sea similar a los otros dispositivos.

Finalmente, el teclado. Por alguna razón, a pesar de que el ancho no es menor, en comparación con otros teléfonos, las teclas se sentirán pequeñas y toma unos días acostumbrarse para escribir bien. En mi caso no hubo mucho problema, pero en las manos de un hombre, no fue fácil.

Lo bueno de tener una pantalla externa

Gracias a su diseño, Motorola tuvo la oportunidad de ofrecer algunas funcionalidades que hacen el teléfono fácil de usar. Por un lado, sin necesidad de abrir el teléfono se pueden revisar las notificaciones y contestar mensajes de diferentes aplicaciones. Los chats de WhatsApp, Telegram e Instagram funcionaron perfectamente desde la pantalla externa.

Esto es un punto a favor para las personas que tienden a procrastinar, muchas veces contestar un chat se convierte en mirar Instagram, Pinterest, leer noticias y mil cosas más. Contestar mensajes con el teléfono cerrado, siempre y cuando sea corto, es una ayuda para aquellos que quieren ser más productivos, sin extrañar ninguna de las funcionalidades, se pueden enviar desde stickers, audios hasta texto.

Otra sorpresa que se encontraran los usuarios del Razr es que, a pesar de su tamaño, tiene muy buen sonido y dejar el celular con Spotify o ver una película sin audífonos es completamente aceptable. Muy pocos detalles se perderán.

La pantalla externa además tiene atajos de algunas aplicaciones que pueden usarse sin abrir el teléfono: calculadora, realizar llamadas, videollamadas, Google Home, Notas y otras aplicaciones de Google. Sin embargo, no todas las aplicaciones funcionan aquí. En esencia es un problema de los desarrolladores y no del teléfono, pero si tenemos en cuenta que este no será un estándar, no creo que veamos más aplicaciones en estos accesos rápidos. Para los amantes de los gestos de Motorola, estos siguen funcionando en el Razr.

Finalmente, el Razr es un dispositivo delgado, más que el Galaxy Z Flip, liviano y se puede abrir, manejar y cerrar con una sola mano.

Para quién es el Motorola Razr

Como lo dije al principio de esta evaluación, el Motorola Razr es un dispositivo para los amantes de la marca y específicamente del Razr V3. Para los que quieran un dispositivo de alta gama, pero no necesiten las características de los teléfonos como velocidad y resistencia.

El Motorola Razr es un teléfono que cumple con todas las tareas básicas con cinco estrellas, por lo que, si tu trabajo no demanda estar conectado 24/7 y realizar documentos desde el celular, muy posiblemente no extrañaras o encontraras incomodos las faltas del dispositivo.

No es un smartphone para los gamers, se recalienta fácilmente y si logra cargar un juego de alta exigencia, se calienta muy fácil. Para el uso de redes sociales está perfecto.

Conclusiones

El Motorola Razr entra en el segmento de gama alta gracias a su precio ($6.999.900) y por ser uno de los pocos teléfonos de pantalla plegable que están disponibles en le mercado. Sin embargo, los sacrificios que hace para lograr su diseño pueden ser considerados muy altos.

Es un teléfono perfecto para aquellos que no tienen altas exigencias para sus smartphone. Las tareas básicas las realiza muy bien; las que la marca promete que diferenciarán al Razr también son realizadas cinco estrellas, pero al ponerlo a competir con otros teléfonos empieza a perder puntos.

Imágenes: ENTER.CO y Motorola.