Android 13 será Android Tiramisú para los googlers

Aunque, desde Android 10, Google dejó de darle nombre de postres a las diferentes versiones de su sistema operativo, la tradición se mantiene entre los googlers. Este año, Android 13 llevará el nombre clave de Tiramisú, en honor al postre italiano con sabor a café.

Así es, mientras que nosotros ya no podemos especular los posibles nombres del sistema operativo ¿Recuerdan cuando propusimos quesillo para Android Q? Los ingenieros de AOSP (Android Open Source Project) aún se refieren a cada versión con un nombre de dulce. Por ejemplo, Android 10 se llamó Quince Tart, Android 11 Red Velvet Cake y Android 12 Snow Cone.

El nombre de Android 13 lo encontró XDA-Developers analizando la beta de Android 12, en donde encontró el siguiente mensaje:

«PLATFORM_VERSION_CODENAME is being updated from T to Tiramisu».