Nominado a mejor videojuego del año: Returnal

Este puede ser uno de los mejores juegos del año… que por desgracia nadie más ha podido probar, porque Returnal solo está disponible en la PS5.

Lo que es una lástima, porque si eres amante de los de roguelikes este es uno de esos juegos que, sin duda, está en la lista de mejores que hemos recibido en años recientes. Bajo la premisa de una nave estrellando en un planeta hostil y extraño, el loop al que te somete Returnal tiene el elemento indispensable de todo juego de este tipo: hacer que cada reintento se sienta como un premio, no como un castigo.

Lo que es algo sorprendente porque, de manera honesta, a primera vista no parece que Returnal traiga algo novedoso a la fórmula de shooters y roguelikes. De hecho, lo correcto no está en decir que hace algo nuevo, sino que la mayoría de cosas las hace muy bien. El movimiento en 3D en el juego se siente fluido y hace que combatir a los enemigos no solo requiera de seleccionar el arma adecuada, sino además de saber cómo desplazarse en estos escenarios de manera efectiva. Algo que es, además, necesario pues la variedad de enemigos que ofrece Returnal no solo entrega un reto que los fans de este tipo de juegos sabrán reconocer, sino además un nivel de complejidad que no los reduce solo a esponjas de balas.

Te puede interesar: Minecraft es ahora el juego más popular de YouTube

Lo que, al mismo tiempo, resalta la variedad de armas, así como el sistema de mejoras de tipo parásito que hacen que tomar riesgos extra se sienta como algo más que un reto obligatorio, sino un camino a la victoria y a partidas más diversas. De nuevo, el ciclo de prueba e intento hace de Returnal uno de esos juegos que simplemente no puede dejar, en especial cuando consigues una run bastante buena y quieres probar pequeñas variaciones o esperas encontrar la pieza faltante en ese rompecabezas tan interesante que ofrece.

Además del problema enorme que es que, por ahora, es imposible jugar el juego a menos que tengas una PS5, la historia de Returnal también tiene sus pequeñas fallas, además de un final que le quita puntos frente a otros roguelikes que se desempeñan mejor en este frente. Sin embargo, estos son fallos menores que no le quitan la armonía en el ciclo que ofrece.

No hay retorno una vez que coges Returnal. Por eso lo nominamos como el mejor juego del año en los premios ENTER.CO.

Imágenes: montaje ENTER.CO