Nominada a mejor serie del 2021: Arcane

Producida por Studio Mir (los mismos que estuvieron detrás de ‘Star Wars: La guerra de los clones’), Arcane, la serie animada de ‘League of Legends’, llegó en noviembre de este 2021 para seguir derribando el mito de que los videojuegos no deberían tener adaptaciones. En esta oportunidad Netflix no solo quiso llevar la historia de dos personajes desarrollados por Riot Games a la pantalla chica, sino que la adaptó para que no incluso aquellos que no juegan el MOBA más popular se sintieran interesadas por ella.

Arcane batió récords para una serie animada al mantenerse por más de una semana en el primer lugar del top de Netflix en 51 países diferentes. La serie sucedió el éxito de El Juego del Calamar logrando conquistar al público en nueve capítulos gracias a la riqueza de sus personajes, a su historia inmersiva, a las referencias y al cuidado de elementos estéticos tanto visuales como sonoros; tanto así que la producción, que sirve de precuela para las demás historias del universo de League of Legends, fue confirmada para expandirse en una segunda temporada.

Te puede interesar: Todo lo que sabemos de la Temporada dos de Arcane

Protagonizada por Jinx (Ella Purnell), Vi (Hailee Steinfeld) y Caitlyn (Katie Leung), quienes aparecerán nuevamente en la siguiente entrega, Arcane se desarrolla en el mundo de Runaterra. Sin embargo, la historia se centra en las tensiones sociales que comienzan a gestarse en el distrito subterráneo de Zaun, en donde sus ciudadanos viven en condiciones adversas en contraste de la rica ciudad de Piltover.

El éxito de Arcane, por supuesto, va de la mano de una comunidad bastante amplia de jugadores de LoL que corrieron a darle la oportunidad a la serie, la cual además, fiel al universo del que hace parte, fue estrenada por Twitch con gran acogida. Sin embargo, si nunca has jugado League of Legends y no reconoces que la mayoría de personajes son tomados de los campeones del juego, no hay problema. Pues la serie es digerible, accesible y perfectamente entendible en el caso de que sea tu primera vez acercándote a esta historia que regresará a Netflix con segunda parte antes del 2024.

Si crees que Arcane es la serie más importante del 2021, vota por ella en el siguiente botón.

Imágenes: Netflix