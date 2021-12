Nominada a mejor película 2021: Dune

Dune, una película de ciencia ficción en su estado más puro, fue lanzada en octubre de este año y es como ver una fusión entre Game of Thrones y Star Wars. Con 155 minutos, esta película de ciencia ficción, sin duda logró rescatar la historia escrita por Frank Herbert en 1965. Ésta, anteriormente se había llevado a la pantalla grande sin lograr el éxito que se esperaba.

Primero, el cineasta Alejandro Jodorowsky quiso hacer la adaptación del libro con Salvador Dalí en el elenco y música de Pink Floyd, pero después de dos años fue cancelada, principalmente por la desconfianza de Hollywood hacia el director. Incluso existe un documental al respecto. En 1984 David Lynch logró hacer el filme que costó 40 millones de dólares (aproximadamente), de los cuales solo recolectó 36 millones (aproximadamente) y tiene una calificación de 44% en Rotten Tomatoes, por lo que no hace falta decir que fue un fiasco. El principal error de la producción fue la batalla de ideas que termino en un intento por plasmar toda la historia en una sola película, dejando sin espacio a los detalles importantes de la trama.

Ahora, en 2021 conocimos la nueva y mejorada, en un 100%, versión de Dune, la cual nos muestra el inicio de lo que definitivamente será una saga. El director canadiense, Denis Villenueve, se dedica principalmente a detallar los personajes con el fin de que el espectador no se pierda en la trama y quizás hasta se encariñe con cada uno, marcando el inicio de una saga que probablemente tendrá una gran fanaticada. Actualmente cuenta con una calificación de 83% en Rotten Tomatoes.

La película nos cuenta la historia de Paul Atreides, un joven talentoso nacido en un planeta totalmente alejado de todo; quien ahora deberá viajar al planeta más peligroso para asegurar su futuro, el de su familia y toda la gente de su territorio. Todo esto, mientras en el planeta, fuerzas realmente poderosas están en conflicto por el suministro más preciado que existe allí.

Villeneuve se encargó de elegir un elenco que le da el toque especial a la trama. Zendaya, Jason Momoa, Timotheé Chalamet (Call me by your name), Rebecca Ferguson (Misión imposible), y muchos más.

Por esto, Dune es uno de nuestras nominados a mejor película en los premios ENTER.CO 2021. Si consideras que ésta es el mejor largometraje de nuestra lista, no olvides votar en el botón.

Imagen: Montaje ENTER.CO