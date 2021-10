¡Es oficial! Dune 2 ya tiene luz verde

Es muy posible que uno de tus planes este fin de semana haya sido ir a ver Dune. También es bastante probable que la siguiente cosa que hicieras después de salir de la sala de cine fue googlear ‘cuándo llegará Dune 2’. La adaptación más reciente de la novela de Frank Herbert tomó la decisión de separar su historia en dos partes, de manera que el filme termina en un punto que para muchos necesita resolución inmediata.

La buena noticia es que ya es 10% oficial que Dune tendrá una segunda parte. A través de redes sociales por Legendary Pictures, el estudio detrás de la adaptación más reciente:

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We’re excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021