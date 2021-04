El Google I/O 2021 será gratuito y completamente digital

El evento para desarrolladores de Google, el Google I/O, ya tiene fecha, se realizará del próximo 18 al 20 mayo y será completamente digital y gratis para todos los asistentes. Las noticias son más que bienvenidas después de que la empresa aplazará su evento en 2020 por la pandemia.

La agenda de este año se dividirá entre anuncios y productos de la compañía y sesiones técnicas para conocer más de las nuevas funcionalidades. La programación de los eventos digitales se dará a conocer en abril para que las personas se inscriban en las distintas actividades como Workshops, Q&A y Ask Me Anything (AMA, por sus siglas en inglés), en las que expertos de la compañía responden a todas las preguntas.

El CEO de Google, Sundar Pichai, también celebró el regreso del Google I/O con un apublicación en Twitter. Los interesados en asistir pueden inscribirse en este enlace.

Lee todo sobre otras versiones del Google I/O en este enlace.



Además, el sitio web tiene un rompecabezas que desbloquea la invitación digital. Si quieres poner a prueba tu cerebro, puedes hacerlo aquí. En caso de que necesites ayuda o prefieras simplemente saltarte directo a la invitación, el portal 9to5 Google compartió las respuestas de cada pregunta.

Este evento es importante porque Google lo usa para presentar nuevo hardware; por ejemplo, los nuevos modelos de su celular Pixel. Además, para anunciar nuevas funcionalidades de sus servicios y dispositivos; así como proyectos que están desarrollando. Finalmente, esta será oportunidad para conocer más sobre Android 12.

Los eventos de desarrolladores que antes de la pandemia eran una oportunidad exclusiva para muchos, ahora son completamente gratuitos y digitales; otras empresas han tomado la misma decisión, entre ellas Apple con su WWDC que se realizará en junio y Microsoft con Build Conference en mayo.

Imagen: Google.