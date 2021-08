¿Cómo sacarles provecho a las búsquedas en Google?

Muchas veces pensamos que ser profesional es poder resolver todos los problemas que se nos presentan sin ayuda, pero la realidad es otra. Ser profesional es tener la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda para resolver un problema y pedirla de manera pronta para no afectar la productividad de nuestro equipo. Gracias a Google tenemos un genio en el bolsillo que nos puede solucionar prácticamente cualquier duda y con el consejo de los mejores en el mundo en un campo.

Así es, inclusive el ingeniero más experto puede encontrarse con dudas y tener que acudir a Google para lograr solucionarlo. Por eso quisimos compartir contigo algunas claves para sacarle provecho a las búsquedas y encontrar la respuesta que necesitas más fácilmente.

Pregúntale a Google correctamente

Conocer el propósito de lo que estás haciendo te ayudará a hacer tu tarea más fácil. Preguntarle a Google de manera correcta, probablemente, te dará la respuesta en la primera página. Por ejemplo, es muy diferente pregunta ¿Cuál es la función? a ¿Cómo X función?

Las preguntas puedes ser:

¿Qué es…?

¿Cómo usar la función…?

¿Qué es la función…?

¿Cómo funciona?

¿Qué significa…?

¿Cómo resolver el error?

¿Cómo hacer…?

Busca como un experto

Existen ciertos tipos de atajos o trucos que puedes usar en Google para encontrar más fácil lo que estas buscando.

En un sitio específico:

Si lo que necesitas está en un sitio específico puedes usar «site:…». Por ejemplo, quieres ver todas las notas que hemos sacado sobre Python en ENTER.CO. Solo tienes que poner «Python site:enter.co o site:enter.co Python» (el orden no altera los resultados) y Google te mostrará todas las notas en las que hemos escrito o etiquetado este tema.

Necesitas una frase específica:

En caso de que necesites hacer una cita, pero no recuerdes de dónde la sacaste. Puedes usar las comillas («). Estas buscarán en Google la frase exacta, no las palabras claves. En este enlace te dejamos un ejemplo: » Con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad». Si copias y pegas esta frase encontrarás quién la dijo y en qué contexto fue usada esta frase.

Otras tareas sencillas en Google:

Hay otras tareas sencilla que te pueden ahorrar tiempo; por ejemplo, cuando necesitas saber la definición de una palabra, en lugar de solo escribirla en la barra de búsqueda, prueba poner antes significado y la palabra. Por ejemplo: significado Kotlin.

El primer resultado que te mostrará Google será una definición de lo que estás buscando. ¡Listo! te ahorraste unos cuantos clics tratando de encontrar su significado.

Otro atajo bastante útil es que cuando necesitas saber la traducción de una palabra puedes escribir en el buscador: «Manzana en inglés» Esto abrirá en el buscador el traductor y te mostrará la traducción y sus variantes, imágenes y otros documentos que pueden serte de utilidad. Esto funciona con quiera de los 108 idiomas que Google tiene en su base de datos.

Existen muchos más trucos para sacarle el jugo a Google correctamente, pero estos muy seguramente te ayudarán a ser más productivo. Si tú conoces otros trucos, cuéntanos en los comentarios para incluirlos.

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.