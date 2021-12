Python será el lenguaje de programación con mayor demanda en 2022

¿Estás mirando qué aprender en 2022? Python permanece como una de las mejores opciones, con el lenguaje de programación siendo nombrado como el que tendrá mayor demanda en 20222.

Una de las claves para cualquier persona que está estudiando desarrollo de software es dedicar sus esfuerzos en aprender un lenguaje de programación. Por supuesto la selección no solo tiene que estar enfocada en aquellos que mayor afinidad tengan con tus habilidades, sino también con aquellos que tengan una demanda real en el mundo laboral (que, después de todo, es la razón para estudiar). Y parece que en 2022 el lenguaje de programación a aprender es Python.

De acuerdo con CodingNomads el lenguaje con mayor demanda para 2022, de acuerdo con las tendencias en contratación que se vieron a lo largo de 2021 y que, se estima, se extenderán al año próximo. Con esto, Python ha tomado el primer lugar superando a Java y JavaScript (que tienen el segundo y tercer lugar). Otro dato interesante que deja el estudio es que, aunque la demanda por C, C++ y C# no incrementó de manera significativa, sigue teniendo un espacio dentro de la búsqueda de profesionales.

«Si bien Python ha existido durante décadas, la demanda de habilidades de Python en 2022 seguirá creciendo exponencialmente gracias a su uso en las industrias en auge de la ciencia de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial», dijo el cofundador e instructor principal de CodingNomads, Ryan Desmond. «Además, Python se considera uno de los lenguajes más fáciles, potentes y versátiles de aprender, lo que lo hace popular entre empresas, desarrolladores y aspirantes a desarrolladores».

Te puede interesar: 10 librerías de programación indispensables para Python

Este no es el único estudio que ha confirmado la popularidad de Python como una opción a aprender. El TIOBE Index de diciembre 2021, que es un indicador de la popularidad de lenguajes de programación basado en la cantidad de personas que lo están aprendiendo y como el número de cursos o programas para aprenderlo, también puso a Python en el tope de lenguajes por aprender.

En caso de que estés interesado en aprender más sobre Phyton te invitamos a ver las ofertas de aprendizaje que ofrece Haolberton School en este enlace.

Imágenes: Pixabay

Enter.co/dev es una colaboración con Coderise.org y Holberton School Colombia para promover la comunidad de programación en Colombia.